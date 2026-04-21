Turniej FUTBOL PLUS w Krakowie. Dzieci z niepełnosprawnościami przełamywały własne bariery na boisku

Turniej FUTBOL PLUS w Krakowie. Dzieci z niepełnosprawnościami zagrały na boisku KS Borek

W miniony weekend Kraków stał się stolicą sportu bez barier. Na boisku klubu sportowego KS Borek odbył się drugi w tym roku turniej z cyklu FUTBOL PLUS. To wyjątkowa inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, która daje szansę na regularne treningi i sportową rywalizację dzieciom oraz młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności. W rozgrywkach biorą udział także maluchy posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla krakowskiej akademii, która dołączyła do projektu we wrześniu 2025 roku, była to pierwsza okazja, aby ugościć u siebie drużyny z innych części kraju.

To taka ogólnopolska inicjatywa, która zrzesza osoby niepełnosprawne, które chcą uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich. Są to rozgrywki prowadzone na terenie całej Polski. [...] Jeszcze do tej pory nie mieliśmy okazji organizować takiego turnieju, więc myślę, że dlatego zostaliśmy też wybrani, żeby te turnieje przyszły na południe Polski. Myślę, że do tej pory uczestniczyliśmy w turniejach i pokazaliśmy to naszym drużynom, że wnosimy taką pozytywną energię i że jest nas zawsze po prostu pełno - powiedziała Julia Kwiecień, organizatorka turnieju.

Wybór Krakowa jako gospodarza turnieju pozwolił na przeniesienie tej pozytywnej energii na południe Polski. Młodzi piłkarze trenują tutaj regularnie, przygotowując się do wyjazdów na kolejne etapy rozgrywek, które odbywają się w różnych miastach.

Na czym polega projekt FUTBOL PLUS? Dzieci z różnymi ograniczeniami grają w jednej drużynie

To, co wyróżnia projekt FUTBOL PLUS na tle innych sportowych inicjatyw, to przede wszystkim jego otwarta formuła. W przeciwieństwie do tradycyjnych zawodów, gdzie sportowcy są dzieleni na grupy ze względu na konkretny rodzaj schorzenia, tutaj na murawie spotykają się wszyscy razem. Zasady gry zostały nieco uproszczone, aby ułatwić dzieciom aklimatyzację i sprawić, by sport dawał im przede wszystkim radość, a nie był źródłem stresu. Na boisku liczy się nie tylko wynik, ale przede wszystkim walka z własnymi słabościami i integracja z rówieśnikami.

Pomysł na projekt wziął się stąd, żeby połączyć razem wszystkie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, tak żeby mogły grać razem, bo do tej pory było rozgraniczenie na osoby, które są po amputacjach, osoby, które są niewidome, a w tym projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby grając razem - wyjaśniła Julia Kwiecień.

Dzięki takiemu podejściu dzieci uczą się wzajemnego wsparcia i akceptacji. Sport staje się dla nich narzędziem do przełamywania wewnętrznych lęków. Wspólna gra pozwala zapomnieć o ograniczeniach, a skupić się na tym, co maluchy łączy – pasji do piłki nożnej i chęci bycia częścią drużyny.

Samodzielność i spotkania z idolami. Jak sportowy wyjazd zmienia życie dziecka

Wyjazdy na turnieje to dla wielu uczestników pierwsza w życiu okazja do nauki samodzielności. Dzieci często podróżują bez rodziców, będąc jedynie pod opieką trenerów. Muszą wtedy same dbać o swoje codzienne potrzeby i funkcjonować w grupie. Dla części zawodników, zwłaszcza tych pochodzących z domów dziecka czy ośrodków opiekuńczych, turnieje są jedyną szansą na zwiedzenie Polski i zobaczenie znanych zabytków. Oprócz aspektu turystycznego, projekt oferuje także emocjonalne spotkania z gwiazdami sportu. W przeszłości mali piłkarze mieli okazję poznać takich zawodników jak:

Grzegorz Krychowiak (podczas turnieju w Warszawie),

(podczas turnieju w Warszawie), Piotr Bania (podczas zawodów w Gliwicach).

Myślę, że najbardziej zależy nam właśnie na tej integracji, żeby te dzieci miały możliwość poznawania nowych znajomych, nawiązywania relacji, żeby uczyły się samodzielności, bo dla większości z tych dzieci są to pierwsze wyjazdy bez opiekunów, wyłącznie z trenerami, gdzie muszą uczyć się, jak funkcjonować. [...] Te wydarzenia na pewno dają takie początki do usamodzielniania się, do integracji i poznawania nowych osób i po prostu do poznawania różnych części Polski, bo dzięki tym turniejom dzieci mogą podróżować po różnych miejscach i zwiedzać też różne zabytki - podkreśliła Julia Kwiecień w rozmowie z reporterką Radia ESKA.

Spotkania z idolami oraz możliwość podróżowania budują w dzieciach poczucie własnej wartości. Udział w projekcie udowadnia im, że niepełnosprawność nie musi wykluczać z aktywnego życia społecznego i realizacji marzeń o byciu sportowcem. Kolejne turnieje w ramach cyklu będą odbywać się w innych miastach, dając szansę kolejnym grupom małych zawodników na naukę samodzielności poprzez zabawę na boisku.

Zapłonęła w nim pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. To jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

