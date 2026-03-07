Turysta runął ze Starorobociańskiego Wierchu. Mimo reanimacji nie udało się go uratować

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-03-07 20:40

W sobotę, 7 marca, w Tatrach Zachodnich doszło do tragicznego wypadku. Turysta spadł ze stromego, ośnieżonego zbocza w rejonie Starorobociańskiego Wierchu. Mimo szybkiej akcji ratowników TOPR i ponad półgodzinnej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Autor: Unsplash.com

Tragiczny upadek w Tatrach. Turysta zginął na miejscu

Zgłoszenie o wypadku dotarło do centrali TOPR od przypadkowych świadków zdarzenia. Turyści, którzy znajdowali się na miejscu, natychmiast rozpoczęli resuscytację poszkodowanego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec ratunkowy z załogą. Pomimo szybkiej interwencji i dalszych działań ratunkowych, życia turysty nie udało się uratować. Ciało zmarłego zostało przetransportowane do Zakopanego.

TOPR ostrzega: Trudne warunki w Tatrach!

Ratownicy TOPR przypominają, że warunki w Tatrach są obecnie bardzo trudne. Rano szlaki są zmrożone i śliskie, natomiast po południu śnieg staje się mokry, ciężki i przepadający. W wyższych partiach gór niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zimowego sprzętu turystycznego, takiego jak raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC.

W Tatrach obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. TOPR apeluje o zachowanie ostrożności i odpowiednie przygotowanie się do wyjść w góry.

