Żar leje się z nieba już od wczesnych godzin porannych. Przykładowo, w Słubicach punktualnie o godzinie 8:00 rano odnotowano już niemal tropikalne 27,3 stopnia Celsjusza, a w większości województw poranek przywitał mieszkańców temperaturami przekraczającymi 20 kresek.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają dobrych wieści – to dopiero początek piekielnego weekendu. Wprowadzono najwyższy, czerwony (3. stopień) alert dla zachodniej i centralnej Polski, który potrwa od soboty (godz. 10:00) aż do poniedziałkowego wieczoru (godz. 20:00). Niewykluczone, że gdzieniegdzie pęknie magiczna granica 40 stopni w cieniu.

Te wydarzenia nie odbędą się przez upał! Gdzie odwołano imprezy?

W obliczu tak niebezpiecznych prognoz, organizatorzy w wielu zakątkach Polski musieli skapitulować. Bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt stanęło na pierwszym miejscu. Poniżej prezentujemy oficjalne komunikaty i listę miejsc, gdzie plany na weekend zostały całkowicie zmienione.

Kraków chowa zabytkowe tramwaje do zajezdni

Tradycyjna, uwielbiana przez turystów i krakowian parada retro pojazdów szynowych zostaje wstrzymana z obawy o zdrowie motorniczych oraz pasażerów.

"Uwaga! Parada zabytkowych tramwajów NIE ODBĘDZIE SIĘ 28 czerwca 2026 roku, ze względu na zapowiadaną na najbliższy weekend falę tropikalnych upałów. Musimy ją przełożyć, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, ale także pracowników Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie"

- czytamy na oficjalnej stronie miasta Krakowa.

Gmina Kłodzko "zamraża" wszelkie imprezy

Wójt gminy Kłodzko wydał kategoryczne zalecenie o odwołaniu wszystkich możliwych eventów plenerowych.

"W związku z zaleceniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ODWOŁUJE SIĘ wszystkie imprezy organizowane przez Gminę Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne i pomocnicze w dniach 26-28 czerwca! Jednocześnie zalecam organizatorom pozostałych wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Kłodzko o ich odwołanie lub przełożenie na inny termin. Bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników wydarzeń jest dziś naszym absolutnym priorytetem"

- poinformował wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur.

Cyrkowe show odwołane w Warce

Artyści podjęli decyzję o przełożeniu występów, dbając o komfort widzów w rozgrzanym do czerwoności namiocie.

"WARKA - informujemy, że w trosce o Wasz komfort i bezpieczeństwo w obliczu zapowiadanych upałów, spektakl w dniu 27 czerwca (sobota) zostaje odwołany!"

- napisał Cyrk Fantazja.

Wągrowiec rezygnuje z wielkich uroczystości

W Wielkopolsce odwołano zarówno hitowe Senioralia, jak i wystawę koni, ponieważ wysoka temperatura zagrażała zdrowiu starszych osób i dobrostanowi zwierząt.

"Organizatorzy niedzielnych wydarzeń – Urząd Miejski w Wągrowcu, Miejski Dom Kultury w Wągrowcu oraz Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie Powiatowe Koło w Wągrowcu – przez ostatnie kilka dni szczegółowo analizowali prognozy pogody na najbliższą niedzielę. Niestety, najbardziej wiarygodna prognoza krótkoterminowa wskazuje, że kulminacja upałów nastąpi właśnie 28 czerwca. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, II Wągrowieckie Senioralia oraz XXVIII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych zostają odwołane. Zdrowie uczestników tych wydarzeń, a w przypadku Wystawy Koni, także troska o dobrostan zwierząt są naszymi priorytetami. Do końca liczyliśmy, że warunki atmosferyczne umożliwią przeprowadzenie wydarzeń w zaplanowanej formie. Organizatorzy starali się zapewnić więcej miejsc zacienionych, kurtyny wodne, napoje, a także zwiększyć ilość wodopojów dla zwierząt. Zdaję sobie sprawę, że oba wydarzenia były wyczekiwane przez mieszkańców. Niestety, ekstremalnie wysokie temperatury uniemożliwiają ich bezpieczne przeprowadzenie. Przepraszam wszystkie zawiedzione osoby i proszę o przyjęcie naszej wspólnej decyzji ze zrozumieniem – mówi Alicja Trytt - Burmistrz Miasta Wągrowca."

- napisano na oficjalnym profilu miasta Wągrowiec.

Kalisz odwołuje rajd i piknik rodzinny

Aktywność fizyczna przy blisko 40 stopniach mogłaby skończyć się tragicznie, stąd decyzja o odwołaniu imprezy rowerowej.

"Kochani, z uwagi na wysokie temperatury i zapowiadaną upalną niedzielę musimy odwołać zaplanowany na niedzielę rajd rowerowy połączony z piknikiem. Wydarzenia realizowanego w ramach projektu Rozwoju Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

- napisano na stronie miasta Kalisz.

Elbląg: Stop dla pokazów lotniczych i tańców dla seniorów

Mieszkańcy Elbląga muszą zmienić plany weekendowe. Nie zobaczą podniebnych akrobacji, a seniorzy nie potańczą pod gołym niebem.

"Ze względu na prognozowane ekstremalne upały organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu pokazów lotniczych Aeroklubu Elbląskiego oraz przeniesieniu Potańcówki dla Seniorów „Grochy jak za dawnych lat” na inny termin. To decyzje podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń."

- czytamy na profilu "Elbląg dla Was".

Kalwaria Pszowska bez Drogi Krzyżowej

W Pszowie duchowni podeszli do tematu odpowiedzialnie, wiedząc, że wielokilometrowy marsz w pełnym słońcu to ogromne ryzyko zawałów czy udarów.

"W związku z prognozowanymi na najbliższe dni bardzo wysokimi temperaturami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożenia dla zdrowia podczas długotrwałego przebywania na słońcu, podjąłem decyzję o odwołaniu planowanej na sobotę 27 czerwca 2026 r. Drogi Krzyżowej na Kalwarię Pszowską. Nie jest to decyzja łatwa, ponieważ wiem, jak ważne jest dla wielu z nas to wspólne nabożeństwo. Jednak jako proboszcz jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. Wśród osób planujących udział są dzieci, osoby starsze oraz cierpiące na różne schorzenia, a przejście kilku kilometrów w godzinach największego upału mogłoby stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Decyzja ta nie wynika z wygody ani braku chęci organizacji wydarzenia, lecz wyłącznie z troski o dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Proszę o zrozumienie i życzliwe przyjęcie tej decyzji."

- napisał ks. Andrzej Pyrsz, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Pszowie.

Wrocław walczy i zostaje przy planach. Ale stawia warunki!

Nie wszędzie jednak zapadły decyzje o całkowitym odwołaniu wydarzeń. Stolica Dolnego Śląska podejmuje rzuconą przez pogodę rękawicę, zastrzegając jednak, że sytuacja może zmienić się w mgnieniu oka.

"Plenerowe imprezy w ramach Święta Wrocławia odbędą się zgodnie z planem. Zadbamy o dodatkowe zadaszenia i bezpłatną kranówkę we wszystkich lokalizacjach i mgiełki wodne. W razie rekomendacji Rządowego Centrum Begegnstwa - imprezy zostaną odwołane"

- zapowiadają władze Wrocławia.

RCB alarmuje całą Polskę! To nie są żarty

W związku z ekstremalną sytuacją pogodową do milionów Polaków trafiły już sms-owe powiadomienia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Komunikaty wysyłane na 27 i 28 czerwca jasno określają reguły przetrwania tego piekła:

„Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież”

Warto pamiętać, że najwyższe stopnie ostrzeżeń pogodowych to realny sygnał, że zjawiska mogą zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu.