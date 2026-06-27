Żar leje się z nieba już od wczesnych godzin porannych. Przykładowo, w Słubicach punktualnie o godzinie 8:00 rano odnotowano już niemal tropikalne 27,3 stopnia Celsjusza, a w większości województw poranek przywitał mieszkańców temperaturami przekraczającymi 20 kresek.
Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają dobrych wieści – to dopiero początek piekielnego weekendu. Wprowadzono najwyższy, czerwony (3. stopień) alert dla zachodniej i centralnej Polski, który potrwa od soboty (godz. 10:00) aż do poniedziałkowego wieczoru (godz. 20:00). Niewykluczone, że gdzieniegdzie pęknie magiczna granica 40 stopni w cieniu.
Te wydarzenia nie odbędą się przez upał! Gdzie odwołano imprezy?
W obliczu tak niebezpiecznych prognoz, organizatorzy w wielu zakątkach Polski musieli skapitulować. Bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt stanęło na pierwszym miejscu. Poniżej prezentujemy oficjalne komunikaty i listę miejsc, gdzie plany na weekend zostały całkowicie zmienione.
Kraków chowa zabytkowe tramwaje do zajezdni
Tradycyjna, uwielbiana przez turystów i krakowian parada retro pojazdów szynowych zostaje wstrzymana z obawy o zdrowie motorniczych oraz pasażerów.
"Uwaga! Parada zabytkowych tramwajów NIE ODBĘDZIE SIĘ 28 czerwca 2026 roku, ze względu na zapowiadaną na najbliższy weekend falę tropikalnych upałów. Musimy ją przełożyć, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, ale także pracowników Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie"
- czytamy na oficjalnej stronie miasta Krakowa.
Gmina Kłodzko "zamraża" wszelkie imprezy
Wójt gminy Kłodzko wydał kategoryczne zalecenie o odwołaniu wszystkich możliwych eventów plenerowych.
"W związku z zaleceniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ODWOŁUJE SIĘ wszystkie imprezy organizowane przez Gminę Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne i pomocnicze w dniach 26-28 czerwca! Jednocześnie zalecam organizatorom pozostałych wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Kłodzko o ich odwołanie lub przełożenie na inny termin. Bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników wydarzeń jest dziś naszym absolutnym priorytetem"
- poinformował wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur.
Cyrkowe show odwołane w Warce
Artyści podjęli decyzję o przełożeniu występów, dbając o komfort widzów w rozgrzanym do czerwoności namiocie.
"WARKA - informujemy, że w trosce o Wasz komfort i bezpieczeństwo w obliczu zapowiadanych upałów, spektakl w dniu 27 czerwca (sobota) zostaje odwołany!"
- napisał Cyrk Fantazja.
Wągrowiec rezygnuje z wielkich uroczystości
W Wielkopolsce odwołano zarówno hitowe Senioralia, jak i wystawę koni, ponieważ wysoka temperatura zagrażała zdrowiu starszych osób i dobrostanowi zwierząt.
"Organizatorzy niedzielnych wydarzeń – Urząd Miejski w Wągrowcu, Miejski Dom Kultury w Wągrowcu oraz Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie Powiatowe Koło w Wągrowcu – przez ostatnie kilka dni szczegółowo analizowali prognozy pogody na najbliższą niedzielę. Niestety, najbardziej wiarygodna prognoza krótkoterminowa wskazuje, że kulminacja upałów nastąpi właśnie 28 czerwca. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, II Wągrowieckie Senioralia oraz XXVIII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych zostają odwołane. Zdrowie uczestników tych wydarzeń, a w przypadku Wystawy Koni, także troska o dobrostan zwierząt są naszymi priorytetami. Do końca liczyliśmy, że warunki atmosferyczne umożliwią przeprowadzenie wydarzeń w zaplanowanej formie. Organizatorzy starali się zapewnić więcej miejsc zacienionych, kurtyny wodne, napoje, a także zwiększyć ilość wodopojów dla zwierząt. Zdaję sobie sprawę, że oba wydarzenia były wyczekiwane przez mieszkańców. Niestety, ekstremalnie wysokie temperatury uniemożliwiają ich bezpieczne przeprowadzenie. Przepraszam wszystkie zawiedzione osoby i proszę o przyjęcie naszej wspólnej decyzji ze zrozumieniem – mówi Alicja Trytt - Burmistrz Miasta Wągrowca."
- napisano na oficjalnym profilu miasta Wągrowiec.
Kalisz odwołuje rajd i piknik rodzinny
Aktywność fizyczna przy blisko 40 stopniach mogłaby skończyć się tragicznie, stąd decyzja o odwołaniu imprezy rowerowej.
"Kochani, z uwagi na wysokie temperatury i zapowiadaną upalną niedzielę musimy odwołać zaplanowany na niedzielę rajd rowerowy połączony z piknikiem. Wydarzenia realizowanego w ramach projektu Rozwoju Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
- napisano na stronie miasta Kalisz.
Elbląg: Stop dla pokazów lotniczych i tańców dla seniorów
Mieszkańcy Elbląga muszą zmienić plany weekendowe. Nie zobaczą podniebnych akrobacji, a seniorzy nie potańczą pod gołym niebem.
"Ze względu na prognozowane ekstremalne upały organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu pokazów lotniczych Aeroklubu Elbląskiego oraz przeniesieniu Potańcówki dla Seniorów „Grochy jak za dawnych lat” na inny termin. To decyzje podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń."
- czytamy na profilu "Elbląg dla Was".
Kalwaria Pszowska bez Drogi Krzyżowej
W Pszowie duchowni podeszli do tematu odpowiedzialnie, wiedząc, że wielokilometrowy marsz w pełnym słońcu to ogromne ryzyko zawałów czy udarów.
"W związku z prognozowanymi na najbliższe dni bardzo wysokimi temperaturami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożenia dla zdrowia podczas długotrwałego przebywania na słońcu, podjąłem decyzję o odwołaniu planowanej na sobotę 27 czerwca 2026 r. Drogi Krzyżowej na Kalwarię Pszowską. Nie jest to decyzja łatwa, ponieważ wiem, jak ważne jest dla wielu z nas to wspólne nabożeństwo. Jednak jako proboszcz jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. Wśród osób planujących udział są dzieci, osoby starsze oraz cierpiące na różne schorzenia, a przejście kilku kilometrów w godzinach największego upału mogłoby stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Decyzja ta nie wynika z wygody ani braku chęci organizacji wydarzenia, lecz wyłącznie z troski o dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Proszę o zrozumienie i życzliwe przyjęcie tej decyzji."
- napisał ks. Andrzej Pyrsz, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Pszowie.
Wrocław walczy i zostaje przy planach. Ale stawia warunki!
Nie wszędzie jednak zapadły decyzje o całkowitym odwołaniu wydarzeń. Stolica Dolnego Śląska podejmuje rzuconą przez pogodę rękawicę, zastrzegając jednak, że sytuacja może zmienić się w mgnieniu oka.
"Plenerowe imprezy w ramach Święta Wrocławia odbędą się zgodnie z planem. Zadbamy o dodatkowe zadaszenia i bezpłatną kranówkę we wszystkich lokalizacjach i mgiełki wodne. W razie rekomendacji Rządowego Centrum Begegnstwa - imprezy zostaną odwołane"
- zapowiadają władze Wrocławia.
RCB alarmuje całą Polskę! To nie są żarty
W związku z ekstremalną sytuacją pogodową do milionów Polaków trafiły już sms-owe powiadomienia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Komunikaty wysyłane na 27 i 28 czerwca jasno określają reguły przetrwania tego piekła:
„Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież”
Warto pamiętać, że najwyższe stopnie ostrzeżeń pogodowych to realny sygnał, że zjawiska mogą zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu.