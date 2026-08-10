Dlaczego 14 sierpnia 2026 urzędy masowo zamykają drzwi?

Planując załatwienie spraw podatkowych w połowie sierpnia, musisz wziąć pod uwagę specyficzny układ kalendarza. W 2026 roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia, wypada w sobotę. Dla wielu pracowników oznacza to dodatkowy profit w postaci innego dnia wolnego od pracy. Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy, a konkretnie z art. 130 par. 2, który jasno wskazuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W praktyce oznacza to, że pracodawca ma ustawowy obowiązek wyznaczenia pracownikom innego dnia wolnego. W przypadku administracji państwowej decyzje te zapadają często na szczeblu centralnym, aby zapewnić jednolite działanie instytucji w całym kraju. Dla ciebie jako interesanta najważniejszą informacją jest to, że to właśnie piątek, 14 sierpnia, został wybrany jako moment, w którym urzędnicy będą odbierać wolne za sobotnie święto. To sprawia, że standardowy tydzień pracy w sektorze publicznym zostanie skrócony, co może być zaskoczeniem dla osób nieśledzących na bieżąco komunikatów rządowych.

Czy urząd skarbowy jest otwarty 14 sierpnia? Tego dnia nie załatwisz spraw osobiście

Jeśli twoim planem na piątek 14 sierpnia 2026 roku była osobista wizyta w urzędzie skarbowym, musisz go zweryfikować. Na mocy Zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r., dzień ten został oficjalnie wyznaczony dniem wolnym od pracy dla całego korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że wszystkie urzędy skarbowe w Polsce będą tego dnia całkowicie zamknięte dla interesantów. Nie będzie możliwe ani złożenie dokumentów w okienku, ani spotkanie z pracownikiem merytorycznym w celu wyjaśnienia wątpliwości podatkowych.

Decyzja ta ma charakter odgórny i dotyczy wszystkich placówek Krajowej Administracji Skarbowej. Bez względu na to, czy mieszkasz w dużym mieście, czy w mniejszej miejscowości, drzwi twojej skarbówki pozostaną zamknięte. Warto o tym pamiętać, ponieważ próba załatwienia sprawy „na ostatnią chwilę” przed przedłużonym weekendem może zakończyć się jedynie stratą czasu i nerwów pod drzwiami zamkniętej instytucji. Informacja o zamknięciu urzędów jest publikowana z dużym wyprzedzeniem, aby każdy podatnik mógł odpowiednio zaplanować swoje obowiązki i wizyty w placówkach.

Co zrobić, gdy musisz pilnie skontaktować się ze skarbówką?

Zamknięte drzwi fizycznych placówek nie oznaczają jednak, że zostajesz bez żadnej pomocy. W dobie cyfryzacji większość spraw, które dawniej wymagały stania w kolejce, możesz dziś załatwić samodzielnie przed ekranem komputera lub telefonu. Platforma e-Urząd Skarbowy, dostępna na stronie podatki.gov.pl, działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Oznacza to, że 14 sierpnia, mimo że urzędnicy fizycznie nie pracują, systemy informatyczne pozostają w pełnej gotowości do obsługi twoich zgłoszeń i wniosków.

Logowanie do e-Urzędu Skarbowego jest proste i bezpieczne – możesz wykorzystać do tego aplikację mObywatel, Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Po wejściu do panelu podatnika masz dostęp do szeregu usług, takich jak pobieranie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, sprawdzanie stanu swoich rozliczeń czy wysyłanie pism do urzędu. Elektroniczna forma komunikacji jest nie tylko wygodna w dni wolne od pracy, ale często skraca czas oczekiwania na odpowiedź, ponieważ dokumenty trafiają do systemu natychmiast po ich wysłaniu, bez pośrednictwa poczty tradycyjnej.

Inne instytucje w długi sierpniowy weekend – co jeszcze będzie zamknięte?

Warto mieć na uwadze, że 14 sierpnia 2026 roku wolne będą mieli nie tylko pracownicy skarbówki. Zarządzenie premiera obejmuje szerokie grono urzędników administracji rządowej, w tym pracowników urzędów wojewódzkich, kuratoriów oświaty czy inspektoratów weterynarii. Jeśli masz do załatwienia sprawę paszportową lub inną wymagającą kontaktu z administracją państwową, lepiej zrób to wcześniej lub przełóż wizytę na kolejny tydzień. Cały sektor służby cywilnej będzie w tym dniu korzystał z zasłużonego odpoczynku za święto przypadające w sobotę.

Nieco inaczej sytuacja może wyglądać w urzędach miast, gmin czy w starostwach powiatowych. W tych miejscach o wyznaczeniu dnia wolnego za święto przypadające w sobotę decyduje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta. Choć większość samorządów stara się dostosować do terminów ogólnopolskich, zdarzają się wyjątki, w których lokalny włodarz wybiera inny dzień na odebranie wolnego przez pracowników. Dlatego przed udaniem się do urzędu miejskiego 14 sierpnia, dobrze jest zajrzeć na stronę internetową danej gminy lub zadzwonić na infolinię, aby upewnić się, że dany urząd faktycznie pracuje w standardowych godzinach.