Bolonia? Czerwona, tłusta i starożytna. Losy włoskiego miasta w pigułce

Bolonia to włoskie miasto położone na północy kraju, na Nizinie Padańskiej między dwiema rzekami - Reno - Saveną, które pełni funkcję stolicy regionu Emilia-Romania. Jego historia sięga starożytności - zostało założone przez Etrusków pod koniec VI w. p.n.e. jako Felsina, którą dwa stulecia później zajęło celtyckie plemię Bojów. Utworzona wspólnie cywilizacja galijsko-etruska w III w. p.n.e. znalazła się pod panowaniem Rzymu. W 189 p.n.e. kolonia zaczęła funkcjonować pod nazwą Bononia. Stała się wówczas jednym z największych, najważniejszych i najbogatszych miast w całej Italii. W końcowym okresie istnienia cesarstwa zachodniorzymskiego została jednak wielokrotnie splądrowana przez Gotów. Za odbudowę zniszczonej Bolonii odpowiadał legendarny biskup Petroniusz, który do dziś jest czczony jako patron miasta. Uznaje się go również za fundatora Bazyliki św. Stefana, która jest jednym z jego najważniejszych zabytków.

W VII-VIII w. Bolonia znajdowała się w granicach Bizancjum, następnie przez ponad dwadzieścia lat w Królestwie Longobardów aż w końcu w 756 r. znalazła się w składzie Państwa Kościelnego. W 1088 r. to właśnie w Bolonii założono pierwszy w Europie uniwersytet, który stał się wzorem dla późniejszych uczelni w innych krajach Starego Kontynentu.

Do Bolonii na przestrzeni wieków przylgnęło kilka określeń. Przede wszystkim jest to "miasto wież". W średniowieczu wznoszono tam bowiem wiele budowli mieszkalno-obronnych, które miały taką właśnie formę. Był to typ konstrukcji charakterystyczny dla tej części Półwyspu Apenińskiego. Szacuje się, że w XII-XIII w. mieście mogło istnieć od 80 do nawet 180 wież mieszkalnych, z czego do dziś przetrwało około dwudziestu. Najbardziej znanymi są „Asinella” i „Garisenda” – znane jako „krzywe wieże w Bolonii”.

Bolonia nazywana jest również "miastem czerwonym" - "La Rossa". Określenie to nie jest przypadkowe, a odnosi się zarówno do architektury miasta, jak i jego historii. Z jednej strony stanowi bowiem nawiązanie do czerwonych dachówek i zbudowanych z czerwonej cegły budynków, ale z drugiej - do komunistycznego epizodu metropolii, która po II wojnie światowej stanowiła duchowe centrum tej ideologii. To właśnie w Bolonii w 1980 r. ugrupowania faszystowskie wysadziły w powietrze dworzec kolejowy, co było największym aktem terroryzmu w powojennych Włoszech.

"Miasto wież", "miasto czerwone", ale też "miasto tłuste", czyli "La Grassa". Dlaczego? Ze względu na tamtejszą pyszną, ale dość kaloryczną kuchnię. Najbardziej popularnym przysmakiem bolońskim jest oczywiście znany na całym świecie sos „ragu alla bolognese”, ale Bolonii zawdzięczamy też pierożki tortellini oraz szynkę crudo.

Mówią o niej "czerwone miasto" i "miasto wież". Tak prezentuje się Bolonia i jej największe atrakcje!

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Największe atrakcje Bolonii. Co warto zobaczyć w "czerwonym mieście"?

Ze względu na swoją długą historię Bolonia jest miastem niezwykle bogatym w różne zabytki i inne atrakcje. Oprócz wymienionych już dwóch "krzywych wież", będących świetnymi punktami widokowymi, warto zobaczyć tamtejsze świątynie m.in. Bazylikę św. Stefana, Bazylikę św. Petroniusza czy Katedrę św. Piotra. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na bolońskie portyki, które od 2021 r. znajdują się na liście UNESCO. Ponadto żal byłoby opuścić to włoskie miasto, bez wizyty w galerii Pinacoteca Nazionale czy w Archiginnasio - dawnym budynku najstarszego uniwersytetu na świecie. Te i inne atrakcje Bolonii zobaczycie w naszej galerii.

Kraków-Bolonia Ile trwa lot?

Z lotniska Kraków Balice do Bolonii odbywają się rejsy regularne. Lot samolotem trwa 1 godzinę i 45 minut, co czyni to miasto świetnym pomysłem na wycieczkę typu city break. Połączenia obsługują Ryanair oraz Wizz Air.

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