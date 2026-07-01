We Włoszakowicach ustanowiono rekord świata. 24 godziny w lodowatej wodzie

Historyczne wyzwanie we Włoszakowicach
24 maja 2026 roku we Włoszakowicach odbyło się wydarzenie, które zapisało się w historii światowego morsowania sportowego. Na terenie Pałacu Sułkowskich ukończono pierwszą 24-godzinną sztafetę w lodowatej wodzie w formule dwuosobowych zespołów.
Wyzwanie miało charakter pionierski – nikt wcześniej na świecie nie podjął i nie ukończył takiej próby w tej formule. Rekord został oficjalnie uznany przez międzynarodową organizację certyfikującą RHR Record Holders Republic, a wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ustanowienie rekordu świata.
Dwie drużyny i 24 godziny ekstremalnej próby
W sztafecie udział wzięły dwa zespoły:
- drużyna żeńska: Maria Bodaj i Izabela Babica,
- drużyna męska: Valerjan Romanovski i Jakub Januszkiewicz.
Wszystkie drużyny zakończyły próbę sukcesem, wyznaczając nowy kierunek rozwoju morsowania sportowego. Przez całą dobę zawodnikom towarzyszyli kibice, którzy wspierali ich w zmaganiach z niską temperaturą, zmęczeniem i brakiem snu.
Jak wyglądała rekordowa sztafeta?
Zawody realizowano w systemie rotacyjnym. Uczestnicy spędzali 7 minut w wodzie o temperaturze około 2°C, a następnie 7 minut regenerowali się w wodzie o temperaturze około 40°C.
Trzy balie ustawiono obok siebie: pośrodku znajdowała się balia z ciepłą wodą, a po obu jej stronach balie z wodą lodowatą. Oznaczało to dla zawodników nieustanne przechodzenie między skrajnie różnymi temperaturami.
Każdy uczestnik spędził łącznie 12 godzin w lodowatej wodzie, wykonując 103 wejścia oraz 206 przejść pomiędzy baliami.
Efekt sześciu lat pracy nad autorskim programem
Rekordowe wyzwanie było zwieńczeniem sześciu lat pracy nad autorskim programem opracowanym przez Valerjana Romanovskiego – wielokrotnego rekordzistę świata i pioniera morsowania sportowego.
Jego podejście opiera się na zrozumieniu reakcji organizmu na zimno, odczytywaniu sygnałów ciała oraz budowaniu spokoju w kontakcie z niską temperaturą. Romanovski podkreśla, że zimno nie jest przeciwnikiem, lecz bodźcem, który stosowany świadomie może wspierać regenerację organizmu. Jednocześnie zaznacza, że tego typu próby mają charakter wyczynowy.
– Rekordy są tylko dodatkiem. Najważniejsze jest odkrywanie, do czego naprawdę zdolny jest człowiek – podkreśla Valerjan Romanovski.
Granice organizmu, badania i przyszłość morsowania sportowego
Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie granic ludzkiego organizmu oraz obserwacja jego reakcji na długotrwałą ekspozycję na zimno, wysiłek i brak snu.
Zdobyte doświadczenia mogą w przyszłości stać się cennym materiałem do dalszych badań nad hipotermią, regeneracją i reakcją ludzkiego organizmu na skrajne warunki. Mogą również znaleźć zastosowanie w medycynie i ratownictwie.
Pionierski rekord zapisany w historii
Wydarzenie we Włoszakowicach pokazało, że odpowiednie przygotowanie, wiedza i współpraca zespołowa pozwalają w kontrolowany sposób przesuwać granice ludzkiej wytrzymałości.
Organizatorzy podkreślają także znaczenie lokalnej społeczności i partnerów oraz dziękują zespołowi Romanovski Team za całodobowe wsparcie organizacyjne i opiekę nad zawodnikami.
Oficjalnie uznany przez RHR Record Holders Republic rekord 24-godzinnej sztafety we Włoszakowicach zapisuje się w historii światowego morsowania jako pionierskie osiągnięcie i ważny punkt odniesienia dla dalszego rozwoju tej dyscypliny.