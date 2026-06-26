Weekend z Eską w Małopolsce. Morning Rave w Bonarce, atrakcje w Hali Maki i finał w Kościelisku

Morning Rave w Bonarce. Wakacje zaczynają się z muzyką

Jeśli lubicie dobrą muzykę i pozytywną energię, warto rozpocząć wakacje właśnie w Bonarce. W sobotę 27 czerwca w godzinach 11:00–16:00 centrum handlowe zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, kreatywnych atrakcji i festiwalowego klimatu. Wszystko za sprawą wydarzenia Morning Rave, które na świecie zdobywa coraz większą popularność jako alternatywa dla tradycyjnych imprez.

Za muzyczną oprawę odpowiada DJ-ka i producentka LIVVY, znana z melodyjnego techno i progressive. Organizatorzy przygotowali także warsztaty kreatywne, strefy beauty, konkursy z nagrodami oraz strefę relaksu i gastronomii. Co ważne – udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Morning Rave to propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć dzień aktywnie, spotkać się ze znajomymi i poczuć festiwalową atmosferę bez konieczności czekania do wieczora.

ESKA Summer City również w Hali Maki

Po porannej dawce muzycznej energii nasza ekipa przeniesie się do Hali Maki. Jak zawsze nie zabraknie dobrej zabawy, konkursów, gadżetów i spotkań z mieszkańcami oraz słuchaczami Radia ESKA. Jeśli zobaczycie nasz charakterystyczny samochód, koniecznie wpadnijcie się przywitać i zgarnąć letnie upominki.

W niedzielę widzimy się w Kościelisku

Weekend zakończymy podczas Dni Gminy Kościelisko. To jedno z największych wydarzeń plenerowych pod Tatrami, które co roku przyciąga tysiące uczestników. O tegorocznej edycji i przygotowanych atrakcjach pisaliśmy już wcześniej – szczegóły znajdziecie w naszym serwisie.

Dni Gminy Kościelisko 2026 wracają z rozmachem! Chylińska, Rosalie i moc atrakcji na Siwej Polanie

Jeśli planujecie spędzić ten weekend aktywnie, koniecznie wypatrujcie ekipy ESKA Summer City. Do zobaczenia na trasie!