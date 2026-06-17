Dni Gminy Kościelisko 2026 wracają z rozmachem! Chylińska, Rosalie i moc atrakcji na Siwej Polanie

ac
2026-06-17 14:11

Po świetnie przyjętym debiucie czas na jeszcze większe emocje! Dni Gminy Kościelisko powracają i już 27–28 czerwca 2026 roku ponownie zamienią Siwą Polanę u wylotu Doliny Chochołowskiej w jedno z najgorętszych miejsc na mapie Podhala. W programie znalazły się koncerty gwiazd, rodzinne atrakcje, strefa gastronomiczna oraz specjalne aktywności przygotowane przez Radio ESKA.

Dni Gminy Kościelisko 2026
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Dni Gminy Kościelisko 2026

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja wydarzenia okazała się ogromnym sukcesem. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki, a koncerty przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. O imprezie było głośno nie tylko w regionie, ale także poza Podhalem.

Tegoroczna odsłona zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. Organizatorzy przygotowali program pełen muzycznych różnorodności – od rocka i popu, przez rap, aż po taneczne rytmy.

Kto wystąpi podczas Dni Gminy Kościelisko 2026?

Na scenie pojawią się m.in.:

  • Agnieszka Chylińska
  • Wiktor Waligóra
  • Rosalie.
  • Basia Giewont
  • Kacper HTA
  • Jan Marczewski

Nie zabraknie również widowiskowych występów tanecznych. Publiczność będzie mogła zobaczyć energetyczne show Rox Dance Studio z udziałem Adama Soroczyńskiego.

Dni Gminy Kościelisko 2026
Autor: materiały prasowe/ Facebook Dni Gminy Kościelisko 2026

Nie tylko koncerty

Dni Gminy Kościelisko to jednak znacznie więcej niż muzyka. Na uczestników czekać będą:

  • Festiwal Street Food Polska,
  • strefa rodzinna,
  • warsztaty dla dzieci,
  • wycieczki górskie,
  • liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów.

To propozycja dla całych rodzin oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie rozpocząć wakacje w wyjątkowej scenerii Tatr.

Radio ESKA partnerem wydarzenia

O wakacyjny klimat zadba także Radio ESKA, które jest oficjalnym patronem medialnym imprezy. Na Siwej Polanie pojawi się ekipa Eska Summer City z konkursami, nagrodami i relacjami na żywo prosto z wydarzenia.

Wstęp na Dni Gminy Kościelisko 2026 jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia można znaleźć na stronach: Facebook Gminy Kościelisko oraz Gmina Kościelisko.

Podhale