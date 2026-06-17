Dni Gminy Kościelisko 2026 wracają z rozmachem! Chylińska, Rosalie i moc atrakcji na Siwej Polanie

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja wydarzenia okazała się ogromnym sukcesem. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki, a koncerty przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. O imprezie było głośno nie tylko w regionie, ale także poza Podhalem.
Tegoroczna odsłona zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. Organizatorzy przygotowali program pełen muzycznych różnorodności – od rocka i popu, przez rap, aż po taneczne rytmy.
Kto wystąpi podczas Dni Gminy Kościelisko 2026?
Na scenie pojawią się m.in.:
- Agnieszka Chylińska
- Wiktor Waligóra
- Rosalie.
- Basia Giewont
- Kacper HTA
- Jan Marczewski
Nie zabraknie również widowiskowych występów tanecznych. Publiczność będzie mogła zobaczyć energetyczne show Rox Dance Studio z udziałem Adama Soroczyńskiego.
Nie tylko koncerty
Dni Gminy Kościelisko to jednak znacznie więcej niż muzyka. Na uczestników czekać będą:
- Festiwal Street Food Polska,
- strefa rodzinna,
- warsztaty dla dzieci,
- wycieczki górskie,
- liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów.
To propozycja dla całych rodzin oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie rozpocząć wakacje w wyjątkowej scenerii Tatr.
Radio ESKA partnerem wydarzenia
O wakacyjny klimat zadba także Radio ESKA, które jest oficjalnym patronem medialnym imprezy. Na Siwej Polanie pojawi się ekipa Eska Summer City z konkursami, nagrodami i relacjami na żywo prosto z wydarzenia.
Wstęp na Dni Gminy Kościelisko 2026 jest bezpłatny.
Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia można znaleźć na stronach: Facebook Gminy Kościelisko oraz Gmina Kościelisko.