Dni Gminy Kościelisko 2026 wracają z rozmachem! Chylińska, Rosalie i moc atrakcji na Siwej Polanie

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja wydarzenia okazała się ogromnym sukcesem. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki, a koncerty przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. O imprezie było głośno nie tylko w regionie, ale także poza Podhalem.

Tegoroczna odsłona zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. Organizatorzy przygotowali program pełen muzycznych różnorodności – od rocka i popu, przez rap, aż po taneczne rytmy.

Kto wystąpi podczas Dni Gminy Kościelisko 2026?

Na scenie pojawią się m.in.:

Agnieszka Chylińska

Wiktor Waligóra

Rosalie.

Basia Giewont

Kacper HTA

Jan Marczewski

Nie zabraknie również widowiskowych występów tanecznych. Publiczność będzie mogła zobaczyć energetyczne show Rox Dance Studio z udziałem Adama Soroczyńskiego.

Autor: materiały prasowe/ Facebook Dni Gminy Kościelisko 2026

Nie tylko koncerty

Dni Gminy Kościelisko to jednak znacznie więcej niż muzyka. Na uczestników czekać będą:

Festiwal Street Food Polska,

strefa rodzinna,

warsztaty dla dzieci,

wycieczki górskie,

liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów.

To propozycja dla całych rodzin oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie rozpocząć wakacje w wyjątkowej scenerii Tatr.

Radio ESKA partnerem wydarzenia

O wakacyjny klimat zadba także Radio ESKA, które jest oficjalnym patronem medialnym imprezy. Na Siwej Polanie pojawi się ekipa Eska Summer City z konkursami, nagrodami i relacjami na żywo prosto z wydarzenia.

Wstęp na Dni Gminy Kościelisko 2026 jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram wydarzenia można znaleźć na stronach: Facebook Gminy Kościelisko oraz Gmina Kościelisko.