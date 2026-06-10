Wielki remont węzła Bagatela w Krakowie. Pasażerów czekają miesiące utrudnień

Remont skrzyżowania przy Bagateli i zmiany w komunikacji. Którędy pojadą autobusy zastępcze?

Rozpoczęły się intensywne prace na skrzyżowaniu ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale. Remont potrwa do przyszłego roku, co oznacza, że pasażerowie muszą korzystać z objazdów. Obecnie tramwaje nie mogą dojechać do Bronowic, ale dobrą wiadomością jest pełne otwarcie pętli na Cichym Kąciku. Aby ułatwić życie mieszkańcom dużych osiedli, miasto uruchomiło dwie specjalne linie autobusowe.

Zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch linii autobusowych zastępczych. Pierwsza linia autobusowa zastępcza, linia nr 704, która z Bronowic Małych kursuje pod Teatr Słowackiego. Jedzie przez Karmelicką, Batorego, więc tutaj jak najbliżej centrum staramy się tych pasażerów przewieźć. Druga linia natomiast jest to linia również z Bronowic Małych, która pojedzie również tak jak 704 przez Plac Inwalidów, bo tu jest ten główny łącznik, który po prostu musieliśmy zachować, aby ludzie mieli jak największe możliwości do przesiadania się. Natomiast linia 708 pojedzie w kierunku południowym miasta do Osiedla Podwawelskiego - wyjaśnił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.

Autobusy mają jeździć bardzo często, aby zminimalizować dyskomfort pasażerów. Linia 704 będzie kursować co około 4 do 6 minut w dni powszednie, a linia 708 co 6 minut. Oznacza to, że na wspólnym odcinku od Bronowic Małych do Placu Inwalidów autobusy przegubowe będą pojawiać się na przystankach średnio co 3 minuty. W weekendy komunikacja zastępcza ma podjeżdżać co 4 minuty.

Tramwaje dwukierunkowe wrócą na ulicę Karmelicką we wrześniu. Urzędnicy planują specjalną zawrotkę

Choć wakacje będą najtrudniejszym okresem dla pasażerów, sytuacja ma się nieco poprawić wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Drogowcy planują tak zorganizować prace, aby przywrócić część ruchu szynowego jeszcze przed końcem budowy. Na ulicy Karmelickiej, w okolicach skrzyżowania z ulicami Rajską i Garbarską, pojawi się specjalna konstrukcja, która umożliwi zawracanie tramwajów.

Najgorzej będzie przez wakacje i rzeczywiście ruch tramwajowy do Bronowic Małych będzie niemożliwy. Natomiast od początku września, od końca sierpnia z Bronowic Małych do okolic skrzyżowania z ulicą Rajską i Garbarską będzie jeździł tramwaj dwukierunkowy, ponieważ na Karmelickiej w okolicy właśnie tego skrzyżowania Rajska-Garbarska będzie taka specjalna zawrotka zamontowana i w związku z tym będzie możliwość. Można od nowego roku szkolnego dojechać tramwajem z Bronowic Małych do de facto centrum miasta - powiedział Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

W międzyczasie ekipy remontowe będą pracować nie tylko na samym węźle, ale także na przyległych fragmentach ulic Rajskiej i Garbarskiej. Cały rejon Bagateli pozostaje zamknięty dla samochodów, więc kierowcy muszą omijać tę część śródmieścia szerokim łukiem.

Co z przedsiębiorcami podczas remontu przy Bagateli? Miasto przygotowało pakiet udogodnień

Przedłużające się prace budowlane to zawsze problem dla lokalnych sklepów, kawiarni i punktów usługowych. Urząd Miasta Krakowa przeprowadził rozmowy z właścicielami biznesów, aby wypracować rozwiązania, które pomogą im przetrwać ten trudny czas. Chociaż przedsiębiorcy nie mogą liczyć na bezpośrednie wypłaty pieniędzy w ramach odszkodowań, miasto zgodziło się na wiele ustępstw technicznych i logistycznych.

Nie wchodzą w grę żadne oczywiście odszkodowania, czyli jakieś finansowe rozliczenia pomiędzy miastem a przedsiębiorcami. Natomiast współpraca w zakresie organizacji ruchu, ruchu pieszego, dostawy towarów, wywozu śmieci, każdy rodzaj kontaktu przedsiębiorcy z osobami z zewnątrz, jest to możliwe do jakiejś negocjacji, uzgodnienia - przekazał Wojciech Łaptaś z Urzędu Miasta Krakowa.

Na prośbę właścicieli firm zmieniono między innymi trasę autobusu zastępczego, aby dowoził klientów bliżej ulicy Garbarskiej. Dodatkowo wykonawca remontu zgodził się na usunięcie nieprzezroczystych płacht z ogrodzeń budowy, które zasłaniały witryny sklepowe. Miasto zadbało również o lepsze oznakowanie firm, ułatwienie dostaw towarów oraz zapewnienie dojść pieszych do budynków znajdujących się bezpośrednio przy placu budowy.

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