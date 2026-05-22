Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Wielka feta na krakowskim Rynku Głównym

Jak będzie wyglądać feta Wisły Kraków? Planowany pochód na Rynek Główny

Wisła Kraków po czterech latach przerwy wraca do gry w Ekstraklasie. Ostatnie spotkanie sezonu z Pogonią Siedlce stanie się okazją do wielkiego świętowania, które rozpocznie się już na stadionie przy ulicy Reymonta. Kibice planują wypełnić trybuny do ostatniego miejsca, a po meczu zaplanowano oficjalne wręczenie patery za awans. Najważniejszym punktem programu będzie jednak przemarsz fanów i piłkarzy do serca miasta, gdzie odbędzie się zabawa pod gołym niebem.

Także zachęcamy wszystkich do tego, żeby przyszli już dużo wcześniej przed meczem, żeby też rozładować kolejki do wejścia na stadion, bo wiemy, że będzie komplet. Po całej tej celebracji na stadionie odbędzie się pochód, który będzie szedł w stronę rynku. Na rynku odbędzie się świętowanie. Na pewno przyjadą piłkarze - powiedział Piotr Leśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Stacja Wisła Kraków.

Organizatorzy przewidują, że wspólna radość z sukcesu potrwa do późnych godzin nocnych. Na krakowskim rynku mają pojawić się artyści, którzy zagrają okolicznościowe koncerty dla zgromadzonych osób. Choć oficjalna część ma swój scenariusz, to ostateczny przebieg zabawy zależy już od samych kibiców Białej Gwiazdy, którzy po długim czasie mogą w końcu cieszyć się z powrotu do piłkarskiej elity.

Policja zabezpieczy świętowanie awansu Wisły Kraków. Spodziewane są tłumy na rynku

Krakowscy policjanci szykują się na jedno z największych wyzwań tego roku. Według szacunków na Rynku Głównym może pojawić się nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Służby będą pilnować porządku przez cały dzień, skupiając się nie tylko na samym stadionie, ale przede wszystkim na trasie przemarszu i w centrum miasta. Ze względu na skalę wydarzenia, do Krakowa przyjadą posiłki z innych jednostek, aby wesprzeć lokalnych funkcjonariuszy w pilnowaniu bezpieczeństwa.

Spodziewamy się, że może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyjdą na krakowski rynek. Jesteśmy przygotowani na to wydarzenie. Będziemy w zasadzie przez cały dzień już pilnować porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta, zajmować się zabezpieczeniem samego meczu oraz tych wydarzeń, które będą się odbywać po nim - zapowiedział komisarz Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

Wielu kibiców zastanawia się, jak policja podejdzie do kwestii odpalania rac, ponieważ w Krakowie obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Przedstawiciele fanów liczą na to, że oprawa tego wyjątkowego dnia będzie godna sukcesu, jakim jest awans. Mundurowi przypominają jednak, że ich głównym zadaniem jest pilnowanie ładu i reagowanie na sytuacje niebezpieczne, choć liczą na to, że niedzielna feta przebiegnie tak spokojnie, jak mecze w całym mijającym sezonie.

Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby miało nie być tych rac albo czy będą, także zobaczymy. Zostawmy jakąś taką nutkę niepewności dla kibiców. Nie oszukujmy się, jest to duży sukces po czterech latach. [...] Także myślę, że jednak będzie coś świętowane - mówił Piotr Leśkiewicz.

Stowarzyszenie Stacja Wisła Kraków ma ambitne plany. Nowa baza i tysiące członków

Awans do Ekstraklasy to dla całego środowiska Wisły Kraków impuls do dalszego rozwoju. Stowarzyszenie Stacja Wisła Kraków stawia sobie jasne cele na nadchodzące miesiące. Głównym założeniem jest powiększenie liczby aktywnych członków do 5000 osób. Oprócz budowania dużej społeczności, trwają prace nad inwestycjami, które mają wzmocnić klubową infrastrukturę. Najważniejszymi punktami na liście zadań są budowa nowoczesnej bazy treningowej oraz otwarcie nowej restauracji.

Mamy dużo różnych wyzwań przed sobą. Takimi największymi wyzwaniami w tym momencie to jest otwarcie restauracji wraz z Wisłą. Jest to nasz bardzo duży, ogromny projekt. Drugi projekt jest to budowa bazy w Myślenicach - wymieniał Piotr Leśkiewicz.

Współpraca kibiców z klubem wykracza jednak poza duże inwestycje budowlane. Stowarzyszenie zamierza nadal angażować się w mniejsze akcje, takie jak organizacja Dnia Dziecka czy lokalnych turniejów piłkarskich. Stabilizacja sportowa po awansie ma iść w parze z rozwojem organizacyjnym, co pozwoli Białej Gwieździe na stałe zadomowić się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

