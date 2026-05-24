Wielki sukces Wisły Kraków. Tłumy kibiców świętują powrót do Ekstraklasy

Wisła Kraków awansuje do Ekstraklasy! Kibice szaleją ze szczęścia

Cztery lata trwała rozłąka jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce z najwyższą klasą rozgrywkową. Wisła Kraków, która w swojej historii sięgała po mistrzostwo Polski aż trzynaście razy, wywalczyła przepustkę do PKO BP Ekstraklasy w imponującym stylu. Jest to moment, na który wierni sympatycy Białej Gwiazdy czekali niezwykle długo, obserwując zmagania zespołu na zapleczu elity.

Finałowe spotkanie w ramach Betclic 1. Ligi, w którym krakowska drużyna triumfowała 2-0 nad Pogonią Siedlce, miało charakter wyłącznie prestiżowy. Główny cel zrealizowano dużo szybciej, dlatego mecz był tylko wisienką na torcie. Obecnie stolica Małopolski żyje prawdziwym futbolowym świętem, a na ulicach dominują klubowe barwy. Fani, nieopuszczający drużyny w kryzysowych momentach, mogą wreszcie głęboko odetchnąć i cieszyć się z awansu, który stwarza szansę na przywrócenie dawnego blasku Wiśle Kraków na piłkarskiej mapie Polski.

Długa droga Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Jak Biała Gwiazda wróciła na szczyt?

Degradacja, która nastąpiła w 2022 roku, wstrząsnęła nie tylko samymi sympatykami klubu, ale i całym piłkarskim środowiskiem w kraju. Od tamtego czasu zawodnicy Białej Gwiazdy musieli odnaleźć się w trudnych realiach Betclic 1. Ligi, znanej z wyrównanej i bezkompromisowej walki. Na przestrzeni lat klub notował wzloty i upadki – od goryczy porażek po radosne chwile, jak choćby sięgnięcie po Puchar Polski. Częste rotacje trenerów, przetasowania we władzach i zmiany w kadrze były chlebem powszednim. Ostatecznie jednak wytrwałość popłaciła. Wisła wygrała rozgrywki na zapleczu Ekstraklasy, gromadząc 71 punktów w 34 kolejkach. Zanotowała 20 zwycięstw, 11 remisów oraz zaledwie 3 przegrane, wliczając w to walkower ze Śląskiem Wrocław.

Obecnie przyszedł czas na zasłużoną zabawę. Sympatycy klubu ruszyli na ulice Krakowa, by wspólnie celebrować upragniony awans w ramach wielkiej fety. Z pewnością świętowanie potrwa przynajmniej do wczesnych godzin porannych, a w sieci już można podziwiać materiały pokazujące, jak kibice cieszą się z sukcesu Białej Gwiazdy.

