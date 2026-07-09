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Gdzie nad wodę w województwie małopolskim?
Na ten weekend, czyli od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026, w Małopolsce czeka na ciebie 18 czynnych kąpielisk. Pamiętaj, że zanim wyruszysz, zawsze warto sprawdzić aktualne informacje o wybranym kąpielisku bezpośrednio w Serwisie Kąpieliskowym GIS, by mieć pewność, że wszystko jest zgodne z twoimi oczekiwaniami.
Lista kąpielisk czynnych od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026
- C.A.W. Borek — Borek; pow. bocheński, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Dolina Raby — Kłaj; pow. wielicki, woj. małopolskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "ZALEW" w Łapanowie — Łapanów; pow. bocheński, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Balaton — Trzebinia; pow. chrzanowski, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Chechło - plaża — Trzebinia; pow. chrzanowski, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko CHORWACJA — Jurków; pow. brzeski, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-19-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Kuter Port — Marszowice; pow. wielicki, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-01-2026-09-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynach — Szerzyny; pow. tarnowski, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-06-2026-09-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Parku Wodnego "Stawy" — Stary Sącz; pow. nowosądecki, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-28-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Plaża Bagry — Kraków; pow. Kraków, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-18-2026-09-06. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Plaża Bagry Wschód — Kraków; pow. Kraków, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-18-2026-09-06. Karta kąpieliska
- Kąpielisko strzeżone w Klimkówce — Klimkówka; pow. gorlicki, woj. małopolskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach — Radgoszcz; pow. dąbrowski, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko w Strefie rekreacji w Januszowicach — Januszowice; pow. krakowski, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Zakrzówek — Kraków; pow. Kraków, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-01-2026-09-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Zalew na Piaskach — Kraków; pow. Kraków, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Przylasek Rusiecki — Kraków; pow. Kraków, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Riviera Radłowska — Radłów; pow. tarnowski, woj. małopolskie. Sezon: 2026-06-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
Co sprawdzić przed wyjazdem nad wodę?
Zanim spakujesz ręcznik i krem z filtrem, zawsze warto poświęcić kilka chwil na sprawdzenie aktualnych informacji o wybranym kąpielisku. W Serwisie Kąpieliskowym GIS znajdziesz status kąpieliska, godziny otwarcia, a także regulamin i inne ważne szczegóły, które pomogą ci w pełni zaplanować swój wypoczynek.
Bezpieczeństwo nad wodą
Pamiętaj, aby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Kąp się tylko w miejscach do tego wyznaczonych i stosuj się do poleceń ratowników. Zawsze pilnuj dzieci, a do wody nie wchodź pod wpływem alkoholu. W razie nagłej potrzeby, skorzystaj z numeru alarmowego 112.