Gdzie nad wodę w województwie małopolskim?

Na ten weekend, czyli od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026, w Małopolsce czeka na ciebie 18 czynnych kąpielisk. Pamiętaj, że zanim wyruszysz, zawsze warto sprawdzić aktualne informacje o wybranym kąpielisku bezpośrednio w Serwisie Kąpieliskowym GIS, by mieć pewność, że wszystko jest zgodne z twoimi oczekiwaniami.

Lista kąpielisk czynnych od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026

Co sprawdzić przed wyjazdem nad wodę?

Zanim spakujesz ręcznik i krem z filtrem, zawsze warto poświęcić kilka chwil na sprawdzenie aktualnych informacji o wybranym kąpielisku. W Serwisie Kąpieliskowym GIS znajdziesz status kąpieliska, godziny otwarcia, a także regulamin i inne ważne szczegóły, które pomogą ci w pełni zaplanować swój wypoczynek.

Bezpieczeństwo nad wodą

Pamiętaj, aby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Kąp się tylko w miejscach do tego wyznaczonych i stosuj się do poleceń ratowników. Zawsze pilnuj dzieci, a do wody nie wchodź pod wpływem alkoholu. W razie nagłej potrzeby, skorzystaj z numeru alarmowego 112.