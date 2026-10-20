Wykolejony tramwaj w Łagiewnikach. Komunikacja sparaliżowana, kursują autobusy zastępcze

Wypadek tramwaju na trasie do Borku Fałęckiego. Komunikacja miejska w Łagiewnikach sparaliżowana

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce we wtorkowy poranek, 20 października. O 6:45 w okolicy Łagiewnik w Krakowie jeden ze składów zmierzających do pętli Borek Fałęcki zjechał z torów, uniemożliwiając dalszą jazdę innym pojazdom. Zgodnie z komunikatami krakowskiego MPK, trasa tramwajowa została wyłączona z użytku na tym fragmencie. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wiąże się to ze sporymi opóźnieniami oraz przesiadką do komunikacji zastępczej.

Na platformach społecznościowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne opublikowało ważny komunikat:

7:20 wyłączono napięcie na rozjeździe Łagiewniki na czas wstawiania wykolejonego wagonu. - Linie 70, 76 i 78 skrócone do przystanku Rzemieślnicza; - Linia 11 kierowana od Łagiewnik SKA do Borku Fałęckiego; - Linia 17 kierowana przez ul. Kapelanka; - Linia 22 kierowana do Czerwonych Maków. Autobusowa komunikacja zastępcza kursuje na odcinku Rondo Matecznego - Borek Fałęcki.

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