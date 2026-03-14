Wypadek policyjnego radiowozu w Małopolsce. Funkcjonariusze trafili do szpitala

Zderzenie radiowozu w Biórkowie Małym w powiecie proszowickim

Sobotnie przedpołudnie, 14 marca, przyniosło groźny wypadek w miejscowości Biórków Mały zlokalizowanej na terenie powiatu proszowickiego. Mundurowi przemieszczali się trasą wojewódzką z numerem 776, spiesząc się do pilnego zgłoszenia. W czasie szybkiej jazdy podjęli manewr omijania sznura aut. W ułamku sekundy jedno z wymijanych aut niespodziewanie rozpoczęło manewr skrętu w lewą stronę. Sytuacja ta doprowadziła bezpośrednio do silnego zderzenia obu pojazdów.

Impet zderzenia okazał się potężny, powodując utratę kontroli nad maszyną przez kierującego funkcjonariusza. Służbowy wóz natychmiast zjechał z asfaltu, ostatecznie lądując na dnie pobliskiego rowu. Auto cywilne z kolei z impetem zatrzymało się na drogowym przepuście oraz pobliskim słupie sieci energetycznej. W wyniku tego zajścia mundurowi odnieśli obrażenia i trafili pod opiekę medyków w szpitalu. Osoba siedząca za kierownicą prywatnego samochodu wyszła ze zdarzenia bez żadnego szwanku.

Okoliczności wypadku z udziałem policji. Komunikat krakowskiej komendy

O dokładnych szczegółach całego wypadku opowiedziała przedstawicielka krakowskiej policji, potwierdzając dotychczasowe ustalenia prasowe w tej sprawie.

– Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 9:54. Wynika z niej, że policjanci z komisariatu w Słomnikach, jadąc na pilną interwencję i używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wyprzedzali sznur pojazdów w miejscowości Biórków Mały. W trakcie tego manewru kierowca Seata, jadący w tym rzędzie pojazdów, skręcił w lewo, doprowadzając do zderzenia. Policjanci wpadli do rowu, uderzyli w przepust drogowy i słup energetyczny. Zostali zabrani do szpitala, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu wykonywane są czynności z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane – potwierdziła nasze ustalenia podkom. Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Problemy komunikacyjne na trasie wojewódzkiej 776 w Biórkowie Małym

W rejonie zderzenia cały czas aktywnie działają wezwane ekipy ratunkowe. Przejazd przez Biórków Mały wzdłuż drogi wojewódzkiej 776 jest obecnie znacząco utrudniony dla zmotoryzowanych. Zgodnie z zebranymi informacjami, pojazdy przepuszczane są na tym fragmencie drogi w systemie wahadłowym.

Osoby za kółkiem proszone są teraz o wyjątkową czujność w okolicach miejsca wypadku.

