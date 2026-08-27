Wyścigi tratw i lokalne tradycje. W Pieninach po raz pierwszy odbędzie się wielkie święto flisackie

I Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego w Sromowcach Niżnych

Nadchodząca niedziela, 30 sierpnia, to ważna data dla miłośników Pienin. Wtedy to Sromowce Niżne będą gościć pierwsze Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego, stworzone z myślą o miłośnikach regionalnej tradycji. Początek zaplanowano punktualnie na godzinę 12:00, na terenie lokalnej przystani. Najważniejszym punktem programu będą emocjonujące zawody "Grand Prix o Złotą Spryskę", w których flisacy zmierzą się na tradycyjnych tratwach. Start rywalizacji nastąpi o 14:15, a wcześniej czas umilą dźwięki miejscowej Orkiestry Dętej ze Szczawnicy i grupy Zespół Muzyka z Pienin.

Muzyczne gwiazdy i konkursy na Święcie Flisaka Pienińskiego

Program obejmuje również pokazy tańca oraz quiz sprawdzający wiedzę uczestników na temat flisactwa i lokalnych zwyczajów. Na scenie pojawią się znani wykonawcy, w tym Duet z Pienin, znany z programu "Must Be The Music". Publiczność bawić będą także Kabaret Śleboda oraz formacja Slovak Anonym Band. Organizatorzy zapewniają, że świętowanie potrwa niemal do samej północy.

Zawody na Dunajcu i flisackie opowieści

Na uczestników czeka cała masa rozrywek, od specjalnej strefy dla najmłodszych, przez dmuchane zjeżdżalnie, po stoiska ze smacznym jedzeniem. Kluczowe będą jednak zmagania flisaków z nurtem rzeki Dunajec. Będą rywalizować w trzech dyscyplinach: manewrowaniu pojedynczym czółnem, sprawnym wiązaniu tratw, a także przeprawie wpław, która nawiązuje do legendarnego ucieczkowego skoku Janosika. Będzie to również niepowtarzalna szansa na wysłuchanie unikalnych, nieznanych szerzej anegdot, przekazywanych ustnie przez samych flisaków. Za przygotowanie tego wyjątkowego przedsięwzięcia odpowiada Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich w kooperacji z Małopolskim Centrum Kultury "Sokół".

Wsparcie dla flisackiej tradycji w Pieninach

Przedsięwzięcie wspiera Małopolska Organizacja Turystyczna. Pomocy przy organizacji udzieliły również Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Gmina Czorsztyn.