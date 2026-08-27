Ogromny sukces zbiórki dla osieroconego Oliwiera. Polacy ruszyli z pomocą

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-27 15:24

Zbiórka na przyszłość ośmiomiesięcznego Oliwiera zakończyła się ogromnym sukcesem. Zakładany cel wynosił 500 tys. zł, tymczasem darczyńcy przekazali aż 748 564 zł. Chłopiec stracił oboje rodziców w tragicznym wypadku na krakowskim Podgórzu.

Historia osieroconego Oliwiera poruszyła tysiące osób. Internetowa akcja miała pomóc w zabezpieczeniu jego przyszłości, a przede wszystkim pokryć wydatki związane z edukacją i późniejszym startem w dorosłość.

Początkowo organizatorzy zamierzali zgromadzić 500 tys. zł. Ostatecznie suma wpłat osiągnęła 748 564 zł. Oznacza to, że cel został przekroczony o 248 564 zł, czyli niemal o połowę.

„Nie jesteśmy w stanie oddać Oliwierowi mamy i taty. Możemy jednak zrobić wszystko, aby nie zabrakło mu środków na edukację i spokojny start w dorosłe życie” – podkreślali organizatorzy zbiórki.

Rodzice Oliwiera zginęli w Krakowie

Do dramatycznego wypadku doszło w sobotę (22 sierpnia) przed godz. 18 w pobliżu skrzyżowania ulic Solnej i Nadwiślańskiej w Krakowie. Samochód prowadzony przez Huberta B. wypadł z jezdni i uderzył w 32-letnich Klaudię i Mateusza, którzy szli chodnikiem ze swoim ośmiomiesięcznym synem.

Rodzice dziecka zmarli wskutek odniesionych obrażeń. Ciężko ranny Oliwier został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Początkowo przebywał na oddziale intensywnej terapii.

Według przekazanych później informacji stan chłopca poprawiał się. Dziecko zostało przeniesione na inny oddział, a jego życiu nie zagrażało już niebezpieczeństwo. Oliwier miał rękę i nogę w gipsie, a przy jego łóżku czuwali bliscy.

Kierowca trafił do aresztu

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynikało, że kierowca volkswagena w miejscu objętym ograniczeniem do 30 km/h mógł jechać z prędkością sięgającą 70 km/h. Badano również hipotezę, zgodnie z którą stracił panowanie nad samochodem podczas próby wykonania driftu.

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Hubert B. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

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