Było miejscem uzdrawiania dla elit. Dziś to opuszczona ruina, która przyciąga wandali

Znajdujące się niedaleko Krakowa opuszczone sanatorium, niegdyś goszczące elity, było postrzegane jako symbol luksusu oraz postępu.

Obiekt, który zaprojektował uznany architekt Jaromír Krejcar, przyjmował kuracjuszy od 1932 roku.

Niestety, po latach funkcjonowania i wielkiej świetności, obiekt ostatecznie popadł w ruinę i stoi dziś zupełnie pusty. Odkryj powody, dla których ten imponujący niegdyś budynek niszczeje na naszych oczach.

To mało znane uzdrowisko pod Krakowem. Kiedyś było oazą elit

Ludzie spragnieni regeneracji i powrotu do pełnego zdrowia od dawien dawna szukali ukojenia w licznych uzdrowiskach, które oferowały im odpowiednie warunki do kuracji. Polska może pochwalić się wspaniałymi miejscowościami, jak chociażby Ciechocinek, Nałęczów czy Krynica-Zdrój, lecz również poza naszymi granicami odkryć można architektoniczne perełki tego typu. Oddalone o około 4 godziny jazdy samochodem od Krakowa Trenczyńskie Cieplice to urokliwe słowackie miasteczko słynące z tradycji sanatoryjnej oraz gorących źródeł siarkowych. To w tym wyjątkowym miejscu w latach międzywojennych wzniesiono gmach, który swoimi rozwiązaniami miał całkowicie odmienić postrzeganie wypoczynku i samego leczenia.

Sanatorium Machnáč w Trenczyńskich Cieplicach. Kiedyś było oazą luksusu

Złoty okres słynących z dobroczynnych źródeł termalnych Trenczyńskich Cieplic przypadł na początek lat 30. ubiegłego wieku, a historia Sanatorium Machnáč ma swoje korzenie właśnie w tym czasie. Przedstawiciele uzdrowiska podjęli wówczas decyzję o wybudowaniu nowoczesnego domu zdrojowego, który doskonale łączyłby w sobie ducha tamtej epoki z niezbędną funkcjonalnością.

Zwycięzcą ogłoszonego w 1929 roku konkursu na projekt tego wyjątkowego gmachu został znany czeski twórca, Jaromír Krejcar. Prace budowlane wystartowały niemal natychmiast i efektem tych szybkich działań było oddanie w 1932 roku imponującego kompleksu, który przypominał z góry kształt litery T. Obiekt mógł w swoich progach pomieścić około 110 osób, oferując im jedno- i dwuosobowe pokoje. Gmach robił niesamowite wrażenie, a jego największymi atutami były nieszablonowe zagospodarowanie przestrzeni wspólnej oraz niezwykła wygoda.

Sanatorium Machnáč w Trenczyńskich Cieplicach [ZDJĘCIA]

Przez dziesięciolecia Sanatorium Machnáč przyjmowało setki kuracjuszy, jednak upływający czas obnażał rosnące z roku na rok problemy techniczne tego budynku. Od momentu jego oddania do użytku zwracano uwagę na usterki projektowe, w szczególności w kwestii izolacji cieplnej oraz wydajności ogrzewania, co miało spory wpływ na utrzymanie odpowiedniego ciepła w surowym klimacie. Na początku XXI wieku kompleks przestał całkowicie odpowiadać aktualnym standardom leczniczym, przez co w 2001 roku zamknięto go na dobre.

Sanatorium Machnáč w Trenczyńskich Cieplicach

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Niestety, od tamtej pory gmach stopniowo i w zastraszającym tempie niszczał, a kolejni jego nabywcy nie zdecydowali się na gruntowną renowację. Niezabezpieczone należycie ściany obiektu stały się idealnym celem dla złomiarzy i licznych wandali. Dawna wizytówka nowoczesności przypomina dziś jedynie zapomniany i smutny symbol przeszłości.