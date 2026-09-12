Wysokie mandaty dla obcokrajowców w Zakopanem! Oto, co wyczyniają pod Tatrami

Wracali z imprezy hulajnogami. Turyści w Zakopanem dostali wysokie mandaty

Obcokrajowcy szaleli w Zakopanem i dostali słone mandaty! Do jednego z zatrzymań doszło w nocy w centrum Zakopanego. Około godz. 1 policjanci patrolujący miasto zauważyli osobę jadącą elektryczną hulajnogą po Krupówkach.

Jak informuje „Tygodnik Podhalański”, podczas kontroli okazało się, że był to młody turysta z Belgii, który wracał z imprezy. Badanie wykazało 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna dostał mandat w wysokości 2500 zł. Hulajnogą dalej już nie pojechał i do hotelu musiał wrócić pieszo.

Kilka dni wcześniej podobna sytuacja miała miejsce przy ul. Nowotarskiej. Około północy policjanci zauważyli cztery młode osoby jadące hulajnogami niemal środkiem jezdni.

Dwaj turyści z Wielkiej Brytanii, w wieku 23 i 24 lat, mieli po około 0,7 promila alkoholu. Każdy z nich dostał mandat w wysokości 2500 zł. Pozostała dwójka – 25-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta – miała po około 0,3 promila. W ich przypadku mandaty wyniosły po 1000 zł. Łącznie tylko ta czwórka musiała zapłacić 7 tys. zł.

Co grozi za jazdę po pijanemu hulajnogą elektryczną? Mandaty idą w tysiące złotych

Policja przypomina, że przepisy dotyczą także osób poruszających się elektrycznymi hulajnogami. Za jazdę po użyciu alkoholu, czyli przy wyniku od 0,2 do 0,5 promila, grozi mandat w wysokości 1000 zł. Przy wyniku powyżej 0,5 promila kara wynosi 2500 zł.

Tatrzańscy policjanci podkreślają, że niemal każdego dnia zatrzymują osoby, które po alkoholu wsiadają na hulajnogi. Zapowiadają dalsze kontrole.

Sonda Czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą rozważnie? Tak Nie

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