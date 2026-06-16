Zaatakował byłą partnerkę i zniknął. W akcji śmigłowiec, drony i setki policjantów

Aktualizacja 9:15, 16.06.2026 r.

Poszukiwania podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem ciała młodego mężczyzny przy lesie na terenie Mszany Dolnej.

- Z pokładu policyjnego śmigłowca policjanci wypatrzyli ciało młodego mężczyzny przy masywie leśnym. Będziemy identyfikować ciało, aby potwierdzić, czy jest to poszukiwany sprawca zabójstwa, 19-latek. Ciało jest zabezpieczane do dalszych czynności – przekazała PAP podinsp. Katarzyna Cisło.

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Do tragedii doszło w Mszanie Górnej w powiecie limanowskim. Według ustaleń policji zarówno ofiara, jak i poszukiwany 19-letni mężczyzna są mieszkańcami gminy Mszana Dolna. Kobieta mieszkała z rodzicami i to właśnie członek rodziny odnalazł ją w domu po ataku.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 22.20 jej były partner przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Między młodymi ludźmi miało dojść do kłótni, podczas której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia.

Od nocy w gminie Mszana Dolna prowadzona jest jedna z największych akcji poszukiwawczych ostatnich miesięcy. W działania zaangażowano kilkuset policjantów, funkcjonariuszy pionu kryminalnego i oddziałów prewencji, przewodników psów służbowych, ratowników GOPR oraz strażaków.

Służby przeczesują rozległy, trudny teren obejmujący gęsto zalesione i górzyste obszary. W działaniach wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy, drony oraz śmigłowiec wspierający poszukiwania z powietrza.

– Działają strażacy, policja, działają autobusy, również śmigłowiec. Mówimy tutaj o gęsto zalesionym, górzystym obszarze – mówi dla Radia ESKA Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Akcja poszukiwawcza za Kamilem Wójcikiem

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Setki funkcjonariuszy przeczesuje teren

Funkcjonariusze nie ograniczają działań wyłącznie do lasów i terenów otwartych. Sprawdzane są także miejsca, w których 19-latek mógł znaleźć schronienie. Policjanci rozmawiają z członkami jego rodziny, znajomymi i osobami z najbliższego otoczenia.

– Skupiamy się również na przeszukaniach i przepytaniach zarówno rodziny, jak i znajomych tego młodego człowieka, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że mógł się gdzieś ukryć – przekazała Katarzyna Cisło.

Na drogach w okolicy ustawiono punkty kontrolne i blokady. Policjanci sprawdzają przejeżdżające pojazdy oraz apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

Służby podkreślają, że działania będą prowadzone do momentu odnalezienia 19-latka. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w poszukiwaniach, proszone są o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.