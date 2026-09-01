Zaginął 40-letni Karol. Ostatni raz widziano go na dworcu

Karol Matras opuścił miejsce zamieszkania około godz. 5. Ostatni raz był widziany na dworcu PKS w Olkuszu. Od tamtego czasu jego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Rysopis zaginionego Karola Matrasa

Poszukiwany ma około 170 cm wzrostu i muskularną sylwetkę. Jest łysy, ma długą brodę oraz niebieskie oczy. W chwili zaginięcia był ubrany w ciemne jeansy, ciemną bluzę i podkoszulek z motywem leśnych zwierząt. Miał przy sobie czarny plecak ozdobiony wzorem czaszek.

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Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu apeluje do wszystkich osób, które widziały 40-latka lub wiedzą, gdzie może obecnie przebywać, o pilny kontakt. Informacje można przekazywać pod numerem telefonu 47 83 25 242 albo pod numerem alarmowym 112.