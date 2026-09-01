Piekielne uderzenie gorąca w Europie. Skok temperatur obejmie Polskę

Upały w Europie do 44 stopni. Nowa prognoza pogody na wrzesień

Najnowsze przewidywania meteorologiczne dla Hiszpanii zwiastują prawdziwie tropikalne warunki we wrześniu. Zgodnie z modelem ECMWF, analizowanym przez polskieradio24.pl, w Kordobie temperatura może podskoczyć aż do 44 stopni Celsjusza. Podobne odczyty mogą pojawić się już w najbliższy piątek, 4 września 2026 roku. Również mieszkańcy Sewilli muszą przygotować się na przekroczenie bariery 40 stopni w ciągu dnia. Noce również nie przyniosą ulgi, zapowiadając tak zwane tropikalne noce.

Czy afrykańskie upały dotrą także do naszego kraju? Chociaż sytuacja nie będzie tak ekstremalna jak na Półwyspie Iberyjskim, wrzesień z pewnością dostarczy nam solidnej dawki słońca i ciepła. Te doniesienia potwierdzają wcześniejsze długoterminowe prognozy pogody, sugerujące, że pierwszy miesiąc jesieni będzie wyjątkowo łagodny.

Prognoza pogody dla Polski: Upały wrócą 7 i 9 września?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do Polski powrócą wysokie temperatury, szczególnie odczuwalne na południu. Do niedzieli, 6 września, raczej nie spodziewamy się upałów, jednak przełom nastąpi w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Wtedy to na Podkarpaciu słupki rtęci mogą zbliżyć się do 30 kresek. Kolejna fala gorąca spodziewana jest dwa dni później w następujących województwach:

podkarpackim

małopolskim

śląskim

opolskim

świętokrzyskim

Z danych modelu ECMWF wynika, że możemy liczyć na temperatury rzędu 32 stopni Celsjusza w tych regionach. Osoby szukające ucieczki przed upałem powinny rozważyć podróż na północ kraju, gdzie maksymalne temperatury nie powinny przekroczyć przyjemnych 23 stopni.

Synoptycy będą na bieżąco monitorować rozwój sytuacji i aktualizować prognozy. Z dużym prawdopodobieństwem czeka nas bardzo ciepły tydzień.

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