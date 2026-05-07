Zaginął nastolatek z Krakowa. Policja opublikowała wizerunek i rysopis

Dorian Gil zaginął 6 maja 2026 roku około godziny 13:00, wychodząc z mieszkania na os. Jagiellońskim w Krakowie.

Mężczyzna ma 181 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i krótkie, ciemne włosy.

W dniu zaginięcia był ubrany w czarną kurtkę, ciemne krótkie spodnie, czarne buty sportowe i miał przy sobie czarną saszetkę typu „nerka”.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VII w Krakowie (47-83-52-911) lub pod numerem alarmowym 112.

Gdzie jest Dorian? Zaginął 16-latek z Krakowa. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Dorian Gil, 16-letni mieszkaniec Krakowa, zaginął 6 maja 2026 roku. Według relacji bliskich, około godziny 13:00 opuścił swoje mieszkanie na osiedlu Jagiellońskim, zapowiadając szybki powrót. Od tego momentu nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, co wzbudziło ogromny niepokój.

Policja podała szczegółowy rysopis zaginionego, aby ułatwić jego identyfikację. Dorian Gil ma 181 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Charakteryzuje się ciemnymi oczami oraz krótkimi, ciemnymi włosami. W dniu zaginięcia był ubrany w czarną kurtkę, ciemne krótkie spodnie oraz czarne buty sportowe. Co istotne, posiadał przy sobie czarną saszetkę typu „nerka”. Te detale mogą okazać się kluczowe w poszukiwaniach, dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mogli widzieć Doriana, aby zwrócili uwagę na te elementy ubioru.

Służby apelują do społeczeństwa o pomoc. Komisariat Policji VII w Krakowie prosi o kontakt wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego. Można dzwonić pod numer telefonu 47-83-52-911 lub pod alarmowy numer 112. Każda informacja, nawet ta pozornie nieistotna, może okazać się przełomowa w tej trudnej sprawie.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie