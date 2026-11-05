Zagraniczny czosnek zalewa Polskę. Sprzedawcy masowo oszukują klientów

Anita Leszaj
Anita Leszaj
eitor
2026-11-05 11:00

Na polski rynek masowo trafia czosnek spoza Unii Europejskiej, sprowadzany między innymi z Chin, Egiptu, Maroka, Kazachstanu, a nawet Argentyny. Zagraniczny towar do złudzenia przypomina rodzimą odmianę Harnaś. Klienci mają nie tylko spory problem z jego odróżnieniem, ale też często padają ofiarą nieuczciwych sprzedawców, którzy oferują importowane warzywo jako produkt z Polski.

Zagraniczny czosnek w polskich sklepach. Rolnicy ostrzegają przed importem

Wystarczy wejść do marketu by zobaczyć, że na stoiskach warzywnych jest zagraniczny czosnek” - zauważa Grzegorz Płażek z zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w rozmowie z „Super Expressem”.

Przedstawiciel izby rolniczej zwraca uwagę, że sięgając po importowany towar, konsumenci tak naprawdę decydują się na przysłowiowego „kota w worku”. Choć z zewnątrz zagraniczne warzywo wygląda niemal identycznie jak polski produkt, jego rzeczywisty skład pozostaje tajemnicą.

Polski rolnik musi przestrzegać wyśrubowanych kryteriów by wyprodukować czosnek. Nasz czosnek musi być odpowiednio nawożony i koszony. Jest cała, długa lista produktów chemicznych zakazanych do nawożenia czosnku. Dzięki temu polski czosnek jest po prostu zdrowy. A zagraniczny? Wygląda niemal tak samo, ale jest jedną wielką niewiadomą, co kryje w środku” - tłumaczy ekspert dziennikarce „Super Expressu”.

Rozmówca wskazuje również, że sprowadzany towar spędza w ładowniach minimum miesiąc, a mimo to zachowuje świeży wygląd. Nikt jednak nie wie, jakich konkretnie substancji użyto, aby osiągnąć taki efekt. Rodzimi gospodarze od dawna alarmują o nadmiernym imporcie, przez który nie mogą sprzedać własnych plonów, ponieważ sklepowe półki są zapełnione warzywami z zagranicy. Warto więc wiedzieć, jak uchronić się przed oszustwem i wybrać prawdziwy polski produkt.

Jak odróżnić polski czosnek Harnaś od zagranicznego? Praktyczne porady rolników

W pierwszej kolejności kupujący powinni dokładnie sprawdzać etykiety, na których widnieje informacja o kraju pochodzenia danego towaru. Równie istotna jest uważna ocena wyglądu samego warzywa.

Czosnek polski Harnaś ma mniejszy korzonek niż importowany, charakteryzuje się także zwartą strukturą ząbków, jest twardy i soczysty. Natomiast ten importowany np. z Kazachstanu wokół korzonka ma obwódkę żółtą słomkowatą dookoła. Ma także dużo płytszy smak, choć wygląda bardzo podobnie i najczęściej jest sprzedawany pod szyldem polskiego harnasia. Czosnek polski od importowanego można także odróżnić po łodydze tzw. łęcie. Rolnicy sprzedają czosnek najczęściej w pęczkach lub w warkoczach. Czosnek importowany zawsze jest cięty na krótko, żeby nie zabierał miejsca w transporcie” - wyjaśnia Mateusz Wcisło, który uprawia czosnek w Klimontowie pod Proszowicami.

Warto dodać, że to właśnie na tym obszarze, obejmującym styk powiatów krakowskiego, proszowickiego oraz miechowskiego, powstaje aż 40 procent krajowej produkcji czosnku odmiany Harnaś.

Rolnik Mateusz Wcisło trzyma pęk polskiego czosnku w suszarni. O różnicach w uprawie dowiesz się na Eska Kraków.
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Jak odróżnić polski czosnek od zagranicznego

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