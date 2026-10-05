Dramat podczas grzybobrania w powiecie suskim. Ciało 73-latka znaleziono po kilku godzinach

Tragiczne grzybobranie w powiecie suskim. Służby szukały zaginionego 73-latka

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 3 października. Jak podaje portal „Wprost”, rodzina wybrała się na grzyby do lasu w powiecie suskim. Około godz. 10 bliscy zorientowali się, że 73-letni mężczyzna oddalił się od grupy. Przez kolejne kilka godzin z rosnącym niepokojem próbowali go odnaleźć. Około godz. 14, gdy poszukiwania nie przyniosły rezultatu, rodzina zdecydowała się zgłosić zaginięcie policji.

Do poszukiwań skierowano policjantów i strażaków. Po mniej więcej godzinie służby odnalazły 73-latka. Niestety, potwierdził się najgorszy z możliwych scenariuszy.

Ciało 73-latka odnaleziono w lesie. Prokuratura w powiecie suskim badała sprawę

Służby odnalazły starszego mężczyznę w lesie około godz. 15. 73-latek nie dawał oznak życia. Na miejsce wezwano lekarza, który stwierdził jego zgon.

Śledczy wykonali czynności, które miały wyjaśnić okoliczności śmierci seniora. Jak podaje portal PowiatSuski24, nie znaleziono śladów wskazujących na udział osób trzecich. Prokurator zdecydował o wydaniu ciała 73-latka rodzinie.

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Policja przypomina zasady bezpiecznego grzybobrania. Co zabrać do lasu?

Grzybobranie jest popularnym sposobem spędzania jesiennego czasu na świeżym powietrzu, jednak podczas wyjścia do lasu trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Policjanci zalecają, aby nie wybierać się na grzyby w pojedynkę, a bliskim przekazać informację o miejscu wyprawy oraz przewidywanej godzinie powrotu. Warto zabrać ze sobą naładowany telefon, latarkę, wodę i coś do jedzenia, a także mieć na sobie jasną odzież lub elementy odblaskowe. Pomocne jest również zapamiętywanie charakterystycznych punktów w terenie, dzięki którym łatwiej znaleźć drogę powrotną.

Do lasu najlepiej wybrać się rano i nie oddalać się zbytnio od znanych miejsc, zwłaszcza gdy nie znamy okolicy. Jeśli się zgubimy, należy jak najszybciej zawiadomić policję i spróbować dotrzeć do najbliższej drogi. Służby przypominają również, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem zaginięcia bliskiej osoby. Jeżeli zaginiony samodzielnie odnajdzie drogę powrotną, powinien niezwłocznie przekazać tę informację policji.