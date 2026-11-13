Dobre wieści po tragedii w Krakowie. Kolejna ofiara zamachu opuściła szpital!

Następny poszkodowany w sobotnim ataku w stolicy Małopolski zakończył leczenie szpitalne. Takie wiadomości przekazał Polskiej Agencji Prasowej w piątek wieczorem, 13 listopada, rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.

Ranna kobieta przebywała pod opieką medyków w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Po jej wyjściu do domu ponownie spadła liczba pacjentów hospitalizowanych na skutek tego brutalnego zdarzenia. W tym momencie w pięciu krakowskich placówkach medycznych leczy się jeszcze 10 rannych.

Jeszcze w piątek o poranku wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazywał, że kondycja zdrowotna pacjentów regularnie ulega poprawie. Personel medyczny nieustannie dba o powrót do zdrowia osób, które zostały poszkodowane podczas dramatycznych scen na Rynku Głównym.

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Tragiczny zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Bilans ofiar

Dramatyczne sceny rozegrały się na krakowskim Rynku Głównym w sobotę, 7 listopada. 24-letni napastnik wtargnął samochodem na płytę rynku i zaczął strzelać do postronnych przechodniów.

Bilans tego krwawego zamachu to sześć ofiar śmiertelnych oraz 15 rannych osób. W grupie poszkodowanych znalazło się także dwóch funkcjonariuszy policji.

Do równie wstrząsających odkryć doszło tego samego dnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tamtejsi funkcjonariusze odnaleźli w mieszkaniu sprawcy zwłoki jego rodziców oraz siostry. Cała trójka posiadała rany postrzałowe.

Sam 24-letni zamachowiec zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada.