Zginął w drodze akcję. Strażacy musieli rozcinać wrak auta naczelnika OSP

Anita Leszaj
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-04-15 16:07

Koszmarny wypadek w Biskupicach w powiecie wielickim pochłonął życie 35-letniego Bogdana U. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach zginął w drodze na interwencję. Chwilę wcześniej potwierdził zgłoszenie i wyjechał do remizy, jednak cel jego podróży nigdy nie został osiągnięty.

Naczelnik OSP zginął, jadąc na akcję. Trzy małe dziewczynki zostały bez taty
Wypadek w Biskupicach. Zginął naczelnik OSP Trąbki

Budynek remizy ochotniczej w Trąbkach przyozdobiono żałobnym kirem. We wtorek 14 kwietnia w wypadku zginął szef tamtejszej jednostki, który słynął z ogromnego oddania i uchodził za radosnego człowieka. Mężczyzna zasilał strażackie szeregi nieprzerwanie od szesnastego roku życia.

Niedawno pochowaliśmy prezesa naszej OSP, który odszedł po długiej chorobie. Wczoraj zginął Bogdan – człowiek orkiestra, zawsze chętny do pomocy, zawsze można było na niego liczyć. Był wspaniałym strażakiem. Zaangażowanym nie tylko w życie jednostki, ale i całej naszej społeczności. Już drugi raz został wybrany na naczelnika, na kolejną kadencję. Mieliśmy dużo planów związanych z rozwojem naszego OSP – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Kasprzyk, druh OSP w Trąbkach, kolega zmarłego Bogdana.

Lokalna społeczność jest głęboko zdruzgotana tą nagłą śmiercią. Sąsiedzi wciąż pamiętają, jak zaledwie chwile wcześniej 35-latek organizował wielkanocną wartę przy Grobie Pańskim i świąteczne atrakcje dla dzieci w lany poniedziałek. Ogromny ból z powodu nagłej utraty strażaka dotknął również sołtyskę Trąbek.

Bogdan był zawsze chętny do pomocy, uśmiechnięty. Był nie tylko zaangażowanym strażakiem, ale też sołtysem Trąbek, bo nasza miejscowość jest duża i ma dwóch sołtysów. Bardzo się przejmował tą rolą – powiedziała Anna Piech.

Druh OSP w Trąbkach jechał do pożaru traw. Osierocił trzy córki

Wtorkowy wieczór wyglądał dokładnie tak samo. Natychmiast po usłyszeniu alarmu, 35-latek odnotował gotowość w strażackiej sieci powiadamiania. Odpalił auto i wyjechał w stronę trąbkowskiej bazy. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że kierowca nagle stracił kontrolę nad pojazdem i na ostrym łuku uderzył prosto w słup energetyczny. Interwencja dotyczyła nielegalnego procederu palenia traw.

Co ciekawe, dokładnie 10 marca członkowie trąbkowskiej straży stanowczo prosili w internecie okolicznych mieszkańców, by bezwzględnie zrezygnowali z podpalania łąk, wskazując na gigantyczne zagrożenie.

Każde zgłoszenie jest ważne i wymaga szybkiej interwencji. Nigdy nie wiadomo, czy palące się trawy nie znajdują się blisko zabudowań, jak szybko pożar się rozprzestrzeni i czy nikt w nim nie ucierpi – podkreślają strażacy, z którymi rozmawiał "Super Express".

Obrażenia były na tyle poważne, że Bogdan U. zginął na miejscu zdarzenia. Ratownicy musieli rozcinać wrak specjalistycznym sprzętem hydraulicznym, by w ogóle móc wyciągnąć jego ciało. 35-letni strażak osierocił trzy małe córki.

