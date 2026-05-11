Czyrna to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej ozdobą jest drewniana cerkiew
Czyrna to jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój, w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, w dolinie górnego biegu potoku Czyrnianka, dopływu Białej Dunajcowej. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 308 osób, z czego 50,3 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,7 proc. ludności to mężczyźni. Lokacja tej dawnej wsi łemkowskiej miała miejsce pod koniec XVI wieku, w 1574 roku. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.
Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy. To najpiękniejszy zabytek w Czyrnej
Najcenniejszym zabytkiem, który można podziwiać w Czyrnej, jest dawna drewniana cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy Męczennicy z końca XIX wieku. Świątynia została zbudowana w 1893 roku według projektu austriackiego architekta Delavo, z pochodzenia Francuza. W pracach budowlanych uczestniczyła cała wieś pod przewodnictwem parocha Antoniego Konstantynowicza. W 1933 roku cerkiew odnowiono i przebudowano. Po 1947 roku została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Od 1951 pełni funkcję kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jest jednym z najcenniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.