Znajduje się w niej drewniane arcydzieło. To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-05-11 11:35

Małopolska jest uznawana za jeden z najciekawszych regionów na mapie naszego kraju. W województwie znajduje się mnóstwo wspaniałych małych miejscowości, które przyciągają turystów nie tylko pięknymi krajobrazami i zabytkami, ale również unikatową historią. Do takich niewątpliwie zalicza się wieś Czyrna, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Jej największą atrakcją jest dawna drewniana greckokatolicka cerkiew św. Paraskewy Męczennicy wybudowana w ostatniej dekadzie XIX wieku. Co ciekawe, projektantem świątyni był austriacki architekt Delavo, będący z pochodzenia Francuzem. Jak wygląda wieś Czyrna? Sprawdźcie w naszej galerii.

To unikatowa wieś na mapie Małopolski. Znajduje się w niej cerkiew postawiona przez Francuza
To unikatowa wieś na mapie Małopolski. Znajduje się w niej cerkiew postawiona przez Francuza To unikatowa wieś na mapie Małopolski. Znajduje się w niej cerkiew postawiona przez Francuza To unikatowa wieś na mapie Małopolski. Znajduje się w niej cerkiew postawiona przez Francuza To unikatowa wieś na mapie Małopolski. Znajduje się w niej cerkiew postawiona przez Francuza
Galeria zdjęć 20

Czyrna to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej ozdobą jest drewniana cerkiew

Czyrna to jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój, w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, w dolinie górnego biegu potoku Czyrnianka, dopływu Białej Dunajcowej. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 308 osób, z czego 50,3 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,7 proc. ludności to mężczyźni. Lokacja tej dawnej wsi łemkowskiej miała miejsce pod koniec XVI wieku, w 1574 roku. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Polecany artykuł:

Od wieków zamieszkują ją Łemkowie. To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małop…

Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy. To najpiękniejszy zabytek w Czyrnej

Najcenniejszym zabytkiem, który można podziwiać w Czyrnej, jest dawna drewniana cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy Męczennicy z końca XIX wieku. Świątynia została zbudowana w 1893 roku według projektu austriackiego architekta Delavo, z pochodzenia Francuza. W pracach budowlanych uczestniczyła cała wieś pod przewodnictwem parocha Antoniego Konstantynowicza. W 1933 roku cerkiew odnowiono i przebudowano. Po 1947 roku została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Od 1951 pełni funkcję kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jest jednym z najcenniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda wieś Czyrna w województwie małopolskim [GALERIA]

To unikatowa wieś na mapie Małopolski. Znajduje się w niej cerkiew postawiona przez Francuza
Galeria zdjęć 20
Jarmark Świętego Józefa w Krakowie
województwo małopolskie
zabytki
podróże
Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
małopolskie
wieś
turystyka