Znajduje się w niej drewniane arcydzieło. To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małopolskim [GALERIA]

Małopolska jest uznawana za jeden z najciekawszych regionów na mapie naszego kraju. W województwie znajduje się mnóstwo wspaniałych małych miejscowości, które przyciągają turystów nie tylko pięknymi krajobrazami i zabytkami, ale również unikatową historią. Do takich niewątpliwie zalicza się wieś Czyrna, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Jej największą atrakcją jest dawna drewniana greckokatolicka cerkiew św. Paraskewy Męczennicy wybudowana w ostatniej dekadzie XIX wieku. Co ciekawe, projektantem świątyni był austriacki architekt Delavo, będący z pochodzenia Francuzem. Jak wygląda wieś Czyrna? Sprawdźcie w naszej galerii.