Hańczowa jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. To jedno z największych skupisk Łemków w regionie

Hańczowa jest niezwykłą miejscowością położoną w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, nad rzeką Ropą. Wieś leży w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego i graniczy z uzdrowiskiem Wysowa-Zdrój. Zamieszkuje ją, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 499 osób, z czego 47,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 52,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Hańczowej pojawiają się w drugiej połowie XV wieku. Wieś została założona w 1480 roku na prawie wołowskim przez Gładyszów. W 1581 roku była własnością Adama Brzezińskiego. W 1680 należała do Jana Zborowskiego, a w 1799 jej właścicielem był Jan Rudnicki. W 1800 roku we wsi utworzono szkołę podstawową. W spisie ludności z 1921 roku można przeczytać, że Hańczową zamieszkiwały 724 osoby, w tym 685 grekokatolików, 24 rzymskich katolików i 15 Żydów. W okresie międzywojennym, w 1931 roku wieś przeszła na prawosławie. Natomiast w 1936 roku liczyła 1189 mieszkańców. W latach 1945-1947, w związku z akcją „Wisła”, doszło do deportacji ludności łemkowskiej. W czasach PRL-u, po 1956 roku, wiele osób powróciło do Hańczowej, która jest obecnie jednym z największych skupisk Łemków w Małopolsce.

Cerkiew Opieki Matki Bożej jest najpiękniejszym zabytkiem w Hańczowej

Jednym z najpiękniejszych zabytków w Hańczowej jest XX-wieczna drewniana cerkiew prawosławna pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. W pobliżu świątyni znajduje się granitowy krzyż, postawiony na pamiątkę tysiąclecia chrztu Rusi (988–1988). Natomiast na ścianie budynku widnieje brązowa tablica pamiątkowa z dwujęzycznym napisem zawieszona w 50. rocznicę akcji „Wisła” (1947–1997). Jest poświęcona ludności wypędzonej z Łemkowszczyzny. Cerkiew jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Hańczowa jest siedzibą parafii prawosławnej w dekanacie Krynica diecezji przemysko-gorlickiej.

