Znany proboszcz w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu. Parafianie wspierają swojego księdza modlitwami

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-27 10:04

Ksiądz Adam Podbiera, znany i niezwykle ceniony przez wiernych proboszcz parafii św. Józefa na osiedlu Kalinowym w Nowej Hucie, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze walczą o życie duchownego. Wierni organizują czuwania modlitewne w intencji w swojego duszpasterza.

Znany proboszcz w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu. Parafianie wspierają swojego księdza modlitwami

i

Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, Mach240390/CC BY-SA 3.0/wikipedia/ Materiały prasowe Ks. Adam Podbiera, proboszcz parafii św. Józefa na os. Kalinowym w Krakowie
  • Ks. Adam Podbiera, proboszcz parafii św. Józefa na os. Kalinowym w Krakowie (Nowa Huta), trafił w ciężkim stanie do szpitala.
  • Nagłe pogorszenie stanu zdrowia duchownego nastąpiło niedługo po uroczystej konsekracji kościoła parafialnego przez kard. Grzegorza Rysia.
  • Parafianie proszą o modlitwę w intencji chorego proboszcza i organizują czuwania modlitewne.

Ksiądz Adam Podbiera w stanie ciężkim trafił do szpitala. Proszą o modlitwę za cenionego proboszcza

Zlokalizowana w Nowej Hucie parafia św. Józefa na os. Kalinowym zaledwie w sobotę (23 maja) obchodziła piękną uroczystość konsekracji kościoła przez kard. Grzegorza Rysia. Niestety niedługo później na parafian, jak grom z jasnego nieba, spadła informacja o nagłej chorobie proboszcza ks. Adama Podbiery. Duchowny w stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie.  

Parafianie z Nowej Huty proszą o modlitwy za swojego duszpasterza i organizują czuwania modlitewne w intencji jego powrotu do zdrowia. Wczoraj (26 maja) takie czuwanie odbyło się o godz. 20.00. O modlitwę za proboszcza prosili również inni księża pracujący w parafii.

Polecany artykuł:

Ciało 12-letniej Eli znaleziono w Lasku Wolskim. Widok przed jej szkołą łamie s…

Kim jest ks. Adam Podbiera?

Ks. Adam Podbiera (70 l.) przyjął święcenia kapłańskie w 1984 r. Proboszczem parafii św. Józefa na os. Kalinowym został w 2011 r. Zastąpił wówczas ks. prałata Stanisława Podziornego - budowniczego tamtejszego kościoła parafialnego. W parafii ks. Podbiera zajmuje się przygotowywaniem dzieci do pierwszej komunii świętej, organizowaniem wieczerników dla bierzmowanych, czy prowadzeniem katechez dla dorosłych.

Opiekuje się kręgiem Domowego Kościoła, Strażą Honorową i nadzwyczajnymi szafarzami komunii świętej. Ks. Adam Podbiera jest również znany jako wieloletni przewodnik Grupy 13 Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.  

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10
Pytanie 1 z 10
Kto ma prawo udzielić bierzmowania?
Oprawcy seniorki o gołębim sercu przed sądem. Zabili ją dla 180 zł
Nowa Huta
ksiądz
szpital