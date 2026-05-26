Ciało 12-letniej Eli znaleziono w Lasku Wolskim. Widok przed jej szkołą łamie serce

Śmierć 12-letniej Eli z Krakowa. Znicze i misie na skwerze Olgi Jackowskiej

We wtorek, 26 maja 2026 roku, teren skweru Olgi Jackowskiej w sąsiedztwie podstawówki dwunastolatki zamienił się w miejsce zadumy. To właśnie tam, po zakończonych lekcjach dziewczynka chętnie spędzała wolne chwile w towarzystwie przyjaciół, przesiadując na rozłożystych gałęziach. Dzisiaj wokół tego drzewa płoną znicze i leżą biało-czerwone wiązanki, które stanowią wyraz ogromnej tęsknoty za zmarłą uczennicą. Na miejscu pojawiła się reporterka dziennika „Super Express”, która udokumentowała pozostawione przez rówieśników pluszaki oraz własnoręcznie plecione bransoletki przygotowane dla zmarłej. Niestety, 12-latka już nigdy ich nie założy.

Przeczytaj też: 12-letnia Ela z Krakowa nie żyje. Szukały jej tysiące osób. Mama zwróciła się do wszystkich

13

Prokuratura bada okoliczności zaginięcia i śmierci Elżbiety W. z Krakowa

Organy ścigania prowadzą intensywne działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich detali tego dramatu, o którym dyskutuje się w całej Małopolsce. Zgodnie ze wstępnymi hipotezami śledczych w tragicznym zdarzeniu najprawdopodobniej nie brały udziału osoby trzecie. W ramach postępowania przesłuchani zostaną członkowie najbliższej rodziny oraz znajomi zmarłej. Dziennikarze „Super Expressu” ustalili na podstawie rozmów ze szkolnymi kolegami, że nastolatka świetnie radziła sobie w nowym środowisku, była bardzo lubiana i nieustannie otaczał ją wianuszek koleżanek, a ponadto aktywnie działała jako harcerka. „Faktycznie ubierała się na czarno, ale połowa z nas tak się ubiera, więc raczej nikogo to nie dziwiło” – przekazała w rozmowie z reporterką „SE” osoba dobrze zorientowana w sytuacji.

O wszelkich nowych ustaleniach służb pracujących nad tą sprawą będziemy na bieżąco informować na łamach naszego portalu. Składamy najszczersze kondolencje całej rodzinie oraz bliskim znajomym zmarłej Eli.

Jeżeli zmagasz się z kryzysem emocjonalnym lub depresją, pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy specjalistów:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

7