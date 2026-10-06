Paweł został skatowany na śmierć w remizie. Strażak oskarżony

Tragedia w remizie w Białym Dunajcu

Do tragedii doszło z 1 na 2 sierpnia 2024 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu. Strażacy zebrali się tam na nieoficjalnym spotkaniu, by przygotować wozy na lokalny odpust. Spotkaniu towarzyszył alkohol. W pewnym momencie wybuchła ostra kłótnia między 25-letnim Pawłem Ziętkowiczem, a jego 37-letnim "kolegą", Władysławem M.

Zarzewie konfliktu szybko przerodziło się w agresję fizyczną, co zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak potężniejszy Władysław M. bezlitośnie okłada ciosami drobniejszego 25-latka. Uderzenia były na tyle silne, że młody strażak stracił równowagę i upadł, uderzając głową o twardą posadzkę.

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Obrażenia, których doznał Paweł, okazały się fatalne. Kiedy chłopak nie wracał do domu, jego matka i siostra ruszyły na poszukiwania. Odnalazły go nieprzytomnego w krzakach w pobliżu remizy. 25-latek trafił najpierw do szpitala w Zakopanem, a następnie na neurochirurgię w Nowym Targu, gdzie przeszedł skomplikowaną operację. Nigdy jednak nie odzyskał przytomności i zmarł 11 sierpnia. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł na skutek ostrego krwiaka podtwardówkowego i obrzęku mózgu.

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"Mam nadzieję, że sąd wymierzy sprawiedliwą karę"

Bliscy Pawła Ziętkowicza czekali na sprawiedliwość niemal dwa lata. Przez długi czas Władysław M. nie usłyszał żadnych zarzutów. Dopiero szczegółowe opinie biegłych, zapisy z kamer i dokumentacja ze szpitala pozwoliły śledczym na sformułowanie aktu oskarżenia i zakończenie dochodzenia.

Władysław M. konsekwentnie nie przyznaje się do winy i odmawia składania zeznań. Decyzją śledczych zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

- Na zapisie monitoringu widać, jak Władysław katuje mojego syna. Bije go nawet, gdy Paweł już upadł, a żona Władysława ściera z podłogi krew Pawełka.. Dopiero po dwóch latach ten mężczyzna usłyszał zarzut, ale nie został aresztowany, wciąż chodzi wolno. A ja codziennie mijam miejsce, gdzie znalazłam nieprzytomnego syna. Mam nadzieję, że sąd wymierzy mu sprawiedliwą karę

- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Anna Ziętkowicz, matka zmarłego strażaka.

Redakcja portalu będzie śledzić dalsze losy tej sprawy.

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