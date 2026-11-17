Nowe nagranie z zamachu w Krakowie. Samotna dziewczynka na trasie napastnika

W mediach społecznościowych pojawiło się poruszające wideo nawiązujące do niedawnych scen w stolicy Małopolski. Ten trwający dokładnie 27 sekund materiał udostępnił na Facebooku profil Dziennik Śledczy, prezentując dramatyczny przebieg ataku. Początkowo kamera rejestruje pełną ludzi krakowską ulicę, którą spokojnie przemieszczają się spacerowicze oraz rodziny z dziećmi. Sielankowe popołudnie błyskawicznie zmienia się w dramat, gdy tylko rozlegają się pierwsze wystrzały.

Zarejestrowane kadry pokazują zszokowanych przechodniów, którzy w popłochu rzucają się do ucieczki. Wielu z nich w desperacji próbuje ukryć się w pobliskich sklepach oraz bramach okolicznych kamienic. Kiedy chodnik nagle pustoszeje, dokładnie na trasie przejazdu uzbrojonego napastnika zostaje zupełnie samo, bezbronne dziecko.

Strzelanina w Krakowie a autentyczność nagrania. Prokuratura Krajowa zabiera głos

W momencie, gdy uzbrojony sprawca jedzie samochodem i strzela z jego wnętrza, na linii ognia znajduje się właśnie ta mała dziewczynka. Spanikowane dziecko najpierw próbuje podążać za uciekającymi ludźmi, a chwilę później szuka ratunku w jednym z przydrożnych lokali. Drzwi wejściowe okazują się jednak zamknięte. Wideo dokładnie rejestruje, jak wystrzelone pociski uderzają w otoczenie dosłownie kilka centymetrów przed dzieckiem oraz tuż za jego plecami.

Śledztwo mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności krakowskiego zamachu nadzoruje obecnie Prokuratura Krajowa. Skontaktowaliśmy się ze śledczymi z prośbą o komentarz dotyczący udostępnionego w internecie filmu, aby potwierdzić jego autentyczność.

„Na tym etapie nie możemy potwierdzić ani wykluczyć autentyczności tego nagrania. Dysponujemy już wieloma nagraniami z różnych źródeł i nadal pozyskujemy kolejne, przede wszystkim bezpośrednio z telefonów oraz z systemów monitoringu prywatnego i miejskiego. Zgromadzony materiał jest nadal analizowany” - przekazał „Super Expressowi” prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Jednocześnie krakowscy funkcjonariusze policji nie mają żadnych zgłoszeń ani informacji o dziecku, które miało cudem uniknąć śmierci podczas ataku w Krakowie.

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