Oto zwycięska palma w Lipnicy Murowanej. Mierzy ponad 35 metrów

Wyniki konkursu w Lipnicy Murowanej. Rodzina Goryłów ponownie deklasuje rywali

Jury popularnego wydarzenia folklorystycznego w Lipnicy Murowanej oficjalnie ogłosiło tegorocznych triumfatorów. Główną nagrodę zdobyła wielka ozdoba o długości 35 metrów oraz 80 centymetrów, przygotowane przez Andrzeja Goryla i jego bliskich z Lipnicy Górnej. Ta sama rodzina w 2019 roku ustanowiła rekord imprezy, prezentując konstrukcję mierzącą 37,78 metra. O zaszczytne tytuły walczyło łącznie czterdzieści dziewięć rękodzieł o wyjątkowym poziomie artystycznym. Najbardziej spektakularne okazy, przekraczające dwadzieścia dwa metry, oceniano w specjalnej klasie, do której zakwalifikowano trzy zgłoszenia. Resztę prac, wymagających wielodniowego zaangażowania, przydzielono do mniejszych kategorii, w tym dziecięcej oraz średniej.

Historia i technika tworzenia wielkanocnych palm w Lipnicy Murowanej

Rozpoznawalne w całym kraju lipnickie arcydzieła buduje się przy użyciu długich prętów, starannie oplatanych wierzbowymi gałązkami. Punkty spajające poszczególne elementy maskuje się za pomocą wielobarwnych kwiatków wycinanych z bibuły, natomiast sam wierzchołek wieńczy okazały pęk bazi. Aby najwyższe okazy nie złamały się, konstruktorzy muszą je dodatkowo stabilizować tyczkami z drewna. Chociaż oficjalne zawody zainicjowano w 1958 roku, rytuał zaplatania świątecznych gigantów wywodzi się z czasów, gdy wysokość palmy odzwierciedlała majątek rolnika. Obecnie inicjatywa organizowana w Niedzielę Palmową pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego służy głównie pielęgnowaniu lokalnego dziedzictwa. Tegoroczne wydarzenie zbiega się z jubileuszem 700-lecia nadania praw miejskich. Licząca 5,6 tysiąca obywateli gmina słynie także z unikatowego, drewnianego kościoła świętego Leonarda, wpisanego do rejestru UNESCO.

