19-latek zgotował piekło matce, bratu i dziadkowi. Został aresztowany

Oświęcimscy mundurowi ujęli 19-letniego mieszkańca gminy w związku z psychiczną i fizyczną przemocą domową.

Młody mężczyzna odpowie dodatkowo za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Oświęcimski Sąd Rejonowy zdecydował o umieszczeniu nastolatka w areszcie tymczasowym na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwa grożą mu surowe kary: do pięciu lat za znęcanie się, do trzech za atak na policjanta oraz rok za jego obrażenie.

Oświęcim: 19-latek trafił do aresztu za znęcanie się nad rodziną

Funkcjonariusze z oświęcimskiego Wydziału Kryminalnego rozpoczęli dochodzenie w sprawie agresywnego 19-latka. Śledczy ustalili, że młody mężczyzna od kilku tygodni regularnie maltretował swoją matkę, dziadka i 17-letniego brata. Zastraszeni domownicy zmagali się z rosnącą przemocą, która stawała się z każdym dniem coraz bardziej dotkliwa i niebezpieczna. Ostatecznie bliscy zdecydowali się powiadomić służby, widząc w tym jedyną szansę na zakończenie dramatu. To desperackie wołanie o pomoc przerwało trwający w domu koszmar, zanim sytuacja wymknęła się całkowicie spod kontroli.

Zebrane przez mundurowych dowody pozwoliły prokuratorowi z Oświęcimia na sformułowanie zarzutów o znęcanie się nad bliskimi. Okazało się jednak, że to nie koniec problemów nastolatka z prawem, ponieważ podczas zatrzymania fizycznie zaatakował i znieważył interweniującego policjanta. Dowodzi to, że furiat nie potrafił opanować agresji nawet w bezpośrednim starciu ze służbami mundurowymi. Aby zagwarantować ofiarom spokój i bezpieczeństwo, prokuratura natychmiast skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

Zatrzymany 19-latek został tego samego dnia doprowadzony przez mundurowych przed oblicze sądu. Orzekający w sprawie sędzia nie miał wątpliwości i w pełni poparł wniosek śledczych. Decyzją oświęcimskiego wymiaru sprawiedliwości sprawca spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym, oczekując na dalszy rozwój postępowania.

Kary za przemoc i napaść na policjanta w Oświęcimiu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za znęcanie się nad osobami najbliższymi kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza na służbie to kolejne przestępstwo, za które grozi pobyt w zakładzie karnym nawet do trzech lat. Z kolei samo znieważenie mundurowego może skutkować rokiem odsiadki.

