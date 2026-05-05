Jest nazywane polskim Watykanem. To jedno z najpiękniejszych miast w woj. małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
2026-05-05 14:06

W Małopolsce znajduje się miasto, które jest nazywane polskim Watykanem. Mowa oczywiście o Wadowicach, rodzinnym mieście papieża Jana Pawła II, gdzie Ojciec Święty często wracał podczas swoich pielgrzymek do Polski. Podczas każdego pobytu w Wadowicach za każdym razem odwiedzał Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Warto odnotować, że Wadowice są ponad 600 lat starsze od Watykanu. Pierwsze wzmianki o małopolskim mieście pochodzą jeszcze z 1325 roku. Natomiast siedziba papieży powstała w 1929 roku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Miasto w Małopolsce jest nazywane polskim Watykanem. Co łączy Wadowice i stolicę Kościoła?

Ta intrygująca informacja o wieku Wadowic, nazywanych polskim Watykanem, zasługuje na rozwinięcie. Faktycznie, pierwsze historyczne wzmianki o tej miejscowości, położonej malowniczo nad rzeką Skawą u stóp Beskidu Małego, pochodzą, jak wspomniano, z 1325 roku, kiedy to osada została odnotowana w spisach świętopietrza jako część księstwa oświęcimskiego. Nadanie praw miejskich w 1430 roku przez księcia Kazimierza I Oświęcimskiego otworzyło nowy rozdział w rozwoju Wadowic, umacniając ich pozycję w regionie. Dla porównania, Państwo Watykańskie, jakie znamy dzisiaj – suwerenna enklawa na terytorium Rzymu i oficjalna siedziba Głowy Kościoła Katolickiego – zostało formalnie ustanowione dopiero na mocy Traktatów Laterańskich z 11 lutego 1929 roku. Prosta kalkulacja potwierdza, że Wadowice jako ugruntowana społeczność miejska są o blisko sześć wieków starsze od tej najmniejszej na świecie, lecz niezwykle wpływowej, papieskiej monarchii.

Jednak to nie tylko sędziwy wiek stanowi o wyjątkowości polskiego Watykanu. Nierozerwalny i najbardziej rozpoznawalny na świecie związek tego miasta z Watykanem został wykuty przez życie i pontyfikat Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. Urodzony w Wadowicach 18 maja 1920 roku, przyszły Ojciec Święty spędził tu swoje dzieciństwo i młodość, kształtując swoją duchowość i intelekt. To właśnie z tego małopolskiego miasta wyruszył w świat, by ostatecznie zasiąść na Tronie Piotrowym, zmieniając bieg historii. Jego słynne słowa: „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło”, wypowiedziane podczas jednej z pielgrzymek do Ojczyzny, na zawsze wpisały Wadowice na mapę miejsc o szczególnym znaczeniu dla milionów katolików i ludzi dobrej woli na całym globie. Jak wspomniano, Ojciec Święty często wracał do Wadowic, a jego wizyty, takie jak pierwsza pielgrzymka w 1979 roku, konsekracja kościoła św. Piotra Apostoła w 1991 roku, czy koronacja papieskimi koronami cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w 1999 roku, były doniosłymi wydarzeniami, cementującymi tę niezwykłą więź.

Dzięki temu dziedzictwu, Wadowice stały się celem licznych pielgrzymek i turystycznych wizyt. Dom Rodzinny Ojca Świętego, pieczołowicie przekształcony w nowoczesne muzeum, oraz wspomniana już Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie Karol Wojtyła został ochrzczony, przyjął Pierwszą Komunię Świętą i bierzmowanie, przyciągają rzesze odwiedzających. To właśnie ta głęboka duchowa atmosfera, wszechobecna pamięć o Wielkim Polaku i jego uniwersalnym przesłaniu sprawiają, że określenie polski Watykan nie jest jedynie chwytliwym hasłem. Wadowice, choć nieporównywalnie mniejsze od Rzymu, emanują podobnym duchem wiary, refleksji i nadziei, będąc żywym pomnikiem i miejscem, gdzie lokalna historia Polski splata się z historią Kościoła Powszechnego w sposób absolutnie unikalny i poruszający.

