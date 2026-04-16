20-latkowie na celowniku małopolskiej policji. Ci młodzi ludzie są poszukiwani za poważne przestępstwa

Policja w Małopolsce ściga 20-latków za kradzieże i rozboje

Młodzi dorośli coraz częściej dopuszczają się działań niezgodnych z obowiązującym prawem, co dobitnie widać na przykładzie województwa małopolskiego. Policyjne bazy danych systematycznie uzupełniane są o personalia oraz zdjęcia poszukiwanych, pośród których znajduje się liczna grupa nastolatków. Fakt, że wiek wielu z nich ledwie sięga dwudziestu lat, budzi ogromne zdziwienie w zestawieniu z wagą zarzucanych im przewinień. Organy ścigania poszukują ich między innymi za kradzieże, brutalne rozboje oraz szereg innych, znacznie cięższych naruszeń prawa. Chociaż w statystykach dominują młodzi mężczyźni, na listach ściganych widnieją również kobiety, co dowodzi niezwykle szerokiej skali tego społecznego zjawiska.

Przyczyny przestępczości wśród młodzieży. Eksperci wskazują używki i brak wsparcia

Specjaliści z zakresu socjologii nieustannie badają motywy popychające osoby u progu dorosłości do łamania obowiązujących przepisów. Przyczyny tego zjawiska mają charakter wielowymiarowy i zazwyczaj ściśle się ze sobą łączą. Jako główne zapalniki zachowań patologicznych badacze wskazują skomplikowaną sytuację w domu, ograniczone szanse na rynku pracy, presję ze strony rówieśników oraz powszechną dostępność środków odurzających. Znaczna część młodych przestępców wychowuje się w środowiskach dysfunkcyjnych, całkowicie pozbawionych pozytywnych wzorców zachowań i systematycznego wsparcia bliskich. Deficyt bezpieczeństwa finansowego oraz emocjonalnego rodzi głęboką frustrację, pchając te osoby w struktury grup gwarantujących szybkie, acz niezgodne z prawem rozwiązanie życiowych kłopotów.

Nie bez znaczenia pozostaje również rola wirtualnego świata oraz popularnych portali społecznościowych. Młodzież regularnie styka się w sieci z materiałami gloryfikującymi agresję, skrajny konsumpcjonizm oraz wizję zdobycia szybkich pieniędzy, co drastycznie wypacza ich moralny kompas i życiowe priorytety. Chcąc poczuć dreszczyk emocji lub błyskawicznie powiększyć swój majątek, młodzi ludzie decydują się na popełnianie przestępstw, zupełnie ignorując długoterminowe skutki swoich bezprawnych decyzji.

