Centrum Gubałówka. Powstanie ogromny kompleks w Zakopanem?

Inwestycja o nazwie Centrum Gubałówka planowana jest przy ul. Szkolnej 2A, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking. Teren leży w pobliżu Krupówek oraz dolnej stacji kolejki na Gubałówkę, czyli w samym centrum turystycznego ruchu.

Inwestor, spółka Bulas Bazar, chce stworzyć obiekt łączący kilka funkcji. W planach są trzy kondygnacje handlowo-usługowe, część hotelowa z kilkudziesięcioma pokojami, basen oraz podziemny parking, który ma pomieścić kilkaset samochodów. Projekt przewiduje również zielone dachy i ogrody.

Początkowo rozważano także urządzenie lodowiska na dachu budynku. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, a koncepcja została zmieniona. Kompleks ma być niższy niż pierwotnie zakładano.

25 metrów wysokości. Budynek zmieni panoramę Zakopanego?

Pierwotna koncepcja zakładała budynek o wysokości około 29,5 metra. Po rozmowach z radnymi inwestor zaproponował obniżenie go do 25 metrów, co wiąże się z rezygnacją z jednej kondygnacji.

Tak wysoki obiekt może wyraźnie wyróżniać się na tle okolicznej zabudowy. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, jak wpłynie na widok na Gubałówkę i charakter tej części miasta.

Agata Nowakowska-Wolak, prezes Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, zwracała uwagę, że budynek mógłby wystawać około 17 metrów ponad sąsiadującą estakadę. W jej ocenie inwestycja może znacząco ingerować w krajobraz.

Jak będzie przesłaniało Gubałówkę? Jednak 17 metrów dość mocno zasłoni widok na Gubałówkę. Inaczej wygląda budynek wpisany w zbocze, jak hotel czy sanatoria, a ten budynek jest bliżej nas - mówiła Agata Nowakowska-Wolak, czytamy na portalu 24tp.pl.

Radni podzieleni w sprawie inwestycji

Temat Centrum Gubałówka trafił pod obrady Komisji Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane. Komisja poparła wniosek dotyczący budynku o wysokości 25 metrów. W głosowaniu czterech radnych opowiedziało się za, jeden był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja otrzymała już ostateczną zgodę na budowę. Poparcie komisji dotyczyło proponowanego parametru obiektu, a projekt wymaga przejścia kolejnych etapów procedury.

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Gubałówka była wizytówką Zakopanego. Teraz wygląda jak wielki bazar

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"Nie chcemy takiego Zakopanego". W sieci zawrzało

Planowana inwestycja wywołała również dyskusję w mediach społecznościowych. Pod postem „Tygodnika Podhalańskiego” na Facebooku część internautów krytycznie oceniła pomysł budowy 25-metrowego kompleksu pod Gubałówką. W komentarzach powraca obawa, że wielka zabudowa odbierze Zakopanemu kameralny charakter i osłabi jego góralską tożsamość.

Chcecie Las Vegas a my oczekujemy klimatycznego i kameralnego miejsca - napisała jedna z komentujących pod postem.

Inni użytkownicy krytykowali architekturę, a także zastanawiali się, czy tak duża inwestycja rzeczywiście pasuje do centrum stolicy Tatr.

Absolutnie nie pasuje do infrastruktury podhalanskiej gdzie sa granice normy?

My nie chcemy takiego Zakopanego

Dziwne, ze budując dom w powiecie tatrzańskim musiałam mieć projekt, ktory wpisuje sie w krajobraz, kalenica te sprawy, a tu proszę bardzo.

- czytamy w sekcji komentarzy pod postem na Facebooku.

Inwestor proponuje nawet 2,5 mln zł dla miasta

W rozmowach o przedsięwzięciu pojawiła się również propozycja wsparcia finansowego dla Zakopanego. Jak informowano podczas dyskusji nad projektem, miasto mogłoby otrzymać od 2 do 2,5 mln zł na zagospodarowanie Bulwarów Słowackiego i utworzenie tam parku. To na razie propozycja, a nie potwierdzona wpłata.

Czy Centrum Gubałówka powstanie?

Na razie nie można przesądzić, kiedy i w jakim ostatecznie kształcie inwestycja zostanie zrealizowana. Projekt zakłada powstanie dużego kompleksu handlowo-hotelowego w jednej z najbardziej atrakcyjnych turystycznie lokalizacji Zakopanego, ale budzi też pytania o skalę zabudowy i ochronę krajobrazu.

Najważniejsze będzie to, jak zakończą się kolejne etapy procedury planistycznej i czy ostateczna koncepcja uwzględni zgłaszane zastrzeżenia