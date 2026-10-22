Galeria Krakowska będzie nieczynna w czwartek, 22 października, z powodu awarii rozdzielni elektrycznej, do której doszło 21 października w pomieszczeniu technicznym.

Przejście podziemne prowadzące do Dworca Głównego PKP pozostaje otwarte, podobnie jak parking zewnętrzny nad peronami dworca.

Wejścia do części handlowej oraz parkingi wewnętrzne Galerii będą zamknięte.

Galeria Krakowska zamknięta po awarii. Komunikat dyrekcji

W środę, 21 października, w jednym z pomieszczeń technicznych na terenie Galerii Krakowskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Miała tam miejsce poważna awaria rozdzielni elektrycznej, która sparaliżowała funkcjonowanie całego systemu zasilania. Skutki tego incydentu okazały się na tyle poważne, że zarządcy podjęli natychmiastową decyzję o czasowym wyłączeniu budynku z użytku. W czwartek, 22 października, cała część handlowa popularnego centrum będzie całkowicie zamknięta dla klientów.

Dla wielu osób kluczową kwestią jest komunikacja z pobliskim węzłem transportowym, ponieważ budynek stanowi naturalny łącznik między miastem a stacją kolejową. Jak informuje w oficjalnym komunikacie Dyrekcja Galerii Krakowskiej: „Przejście podziemne prowadzące przez Galerię Krakowską w kierunku Dworca Głównego PKP pozostaje otwarte, umożliwiając swobodne przemieszczanie się”. Oznacza to, że podróżni mogą bez przeszkód dotrzeć na perony kolejowe. Należy jednak pamiętać, że wszelkie wejścia prowadzące bezpośrednio do sklepów i punktów usługowych będą w tym czasie rygorystycznie zamknięte.

Kolejnym poważnym wyzwaniem w tej nadzwyczajnej sytuacji okazała się kwestia miejsc postojowych dla samochodów. W rejonie dworca ruch bywa ogromny, dlatego kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia. Ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu braku prądu, parkingi wewnętrzne Galerii Krakowskiej pozostaną całkowicie wyłączone z użytkowania. Istnieje jednak alternatywne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć całkowitego paraliżu tej części miasta.

Gdzie zaparkować samochód przy Dworcu Głównym?

Zmotoryzowani Krakowianie oraz przyjezdni nie zostaną całkowicie pozbawieni możliwości zaparkowania swoich pojazdów w tej okolicy. Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez zarząd obiektu, część infrastruktury będzie działać bez przeszkód. „Parking zewnętrzny zlokalizowany nad peronami dworca kolejowego będzie funkcjonował bez zmian” – przekazano w oświadczeniu.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają skomplikowane prace naprawcze. O terminie ponownego otwarcia całego kompleksu handlowego dyrekcja poinformuje w kolejnym komunikacie. Przedstawiciele obiektu wyrazili ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, przepraszając za wszelkie niedogodności i dziękując wszystkim za wyrozumiałość.