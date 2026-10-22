Góral zgromadził potężny arsenał. Do akcji wkroczył pies do tropienia materiałów wybuchowych

Mundurowi z Rabki-Zdroju oraz Nowego Targu odkryli na terenie gminy Bukowina Tatrzańska nielegalną broń, w tym pistolet Walther P-38 i 377 nabojów należących do 44-latka.

Właściciel arsenału został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Za nielegalne posiadanie uzbrojenia grozi mu teraz nawet do 8 lat więzienia.

Pies tropiący wywąchał nielegalną broń w Bukowinie Tatrzańskiej

Do zaskakującego znaleziska doszło we wtorek w gminie Bukowina Tatrzańska. Funkcjonariusze z Rabki-Zdroju, wspierani przez kryminalnych z Nowego Targu, weszli na teren jednej z prywatnych posesji. W przeszukaniu uczestniczył również specjalnie wyszkolony pies, którego zadaniem było wykrywanie materiałów wybuchowych. Dzięki profesjonalnemu podejściu służb szybko udało się zlokalizować ukrytą broń.

Na terenie posesji 44-letniego górala policjanci znaleźli przedmioty, na które wymagane jest w Polsce specjalne zezwolenie. Według informacji przekazanych przez małopolską policję, zabezpieczono niemiecki pistolet Walther P-38 z dwoma magazynkami oraz części broni długiej. Mundurowi natrafili również na akcesoria strzeleckie i aż 377 sztuk amunicji różnego kalibru. Cały zabezpieczony sprzęt trafił do policyjnego depozytu, gdzie zostanie poddany szczegółowym badaniom przez ekspertów od balistyki.

Góral odpowie przed sądem. Co grozi za nielegalny arsenał?

Właściciel ukrytej broni poniesie surowe konsekwencje swojego zachowania. Zaraz po przeszukaniu 44-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnego dnia śledczy przedstawili mu zarzuty. Jak wynika z informacji przekazanych przez nowotarską prokuraturę, podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do winy. Ostatecznie sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd.

Należy pamiętać, że przepisy w Polsce bardzo surowo traktują osoby posiadające broń bez odpowiednich dokumentów. Zgodnie z Kodeksem karnym, nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji to przestępstwo, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

3