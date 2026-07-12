280 koni na trasie do Morskiego Oka. Wielkie badania zwierząt

Weterynarze ocenili konie na trasie do Morskiego Oka. Dwa nie przeszły testów

Jak każdego roku Tatrzański Park Narodowy powołał specjalną komisję, która przebadała konie pracujące między Palenicą Białczańską a Włosienicą na słynnej trasie do Morskiego Oka. Weterynarze dopuścili do pracy 280 zwierząt, jednak dwa z nich musiały zostać wycofane z powodu kulawizny. U jednego konia konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań serca, by zdecydować o jego ewentualnym powrocie na drogę. Lekarz weterynarii Piotr Szpotański wyjaśnił, że każde zwierzę sprawdzano m.in. pod kątem tętna i ruchu przed i po wysiłku.

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Według specjalistów ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry, choć komisja zwróciła uwagę na problem nadwagi u części z nich, co prawdopodobnie wynika ze zbyt intensywnego karmienia zimą. Dr Marek Tischner, przewodniczący komisji, zaznaczył, że zwierzęta nie są przemęczane. Tętno większości z nich po zakończeniu kursu nie przekracza 130 uderzeń na minutę, a krótki, zaledwie 10-minutowy odpoczynek pozwala im wrócić do normy. Wyniki badań krwi były pomyślne, a eksperci nie stwierdzili przewlekłych urazów układu ruchu. Jeśli tylko pojawią się kłopoty ortopedyczne, zwierzę natychmiast kończy pracę.

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Z myślą o bezpieczeństwie wprowadzono system śledzący warunki atmosferyczne. Kiedy temperatura lub wilgotność rosną do niebezpiecznych poziomów, transport konny zostaje wstrzymany. Mimo tak rygorystycznych działań, część obrońców zwierząt nadal walczy o usunięcie zaprzęgów. Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego odpowiadają, że opinie weterynarzy nie dają podstaw do oskarżeń o męczenie zwierząt, o ile przestrzegane są przepisy. W planach jest jednak stworzenie systemu mieszanego, gdzie transport konny będzie uzupełniany przez busy elektryczne.