Kobieta wbiła nóż prosto w serce 30-latka! Krwawy wieczór w Nowym Sączu

Krwawy finał awantury podczas imprezy w Nowym Sączu. 30-latek z nożem w sercu

Dramat podczas zakrapianej imprezy w Nowym Sączu! Policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w mieście w sobotę, 11 lipca, tuż przed godziną 22. Na miejscu zastali rannego mężczyznę i trzy inne osoby. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy do ugodzenia 30-latka doszło podczas domowej kłótni. Jak przekazał Radiu ESKA aspirant Bartosz Izdebski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: „Policjanci oprócz rannej osoby spotkali jeszcze trzy inne osoby. Była tam między innymi kobieta, która według wstępnych ustaleń miała ugodzić ostrym przedmiotem swojego partnera w trakcie kłótni. Partner 30-letni z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. W tym momencie przebywa cały czas w szpitalu. Jego stan się nie poprawił.”

Wszyscy uczestnicy imprezy pili alkohol, przesłuchania zostaną przeprowadzone dopiero po ich wytrzeźwieniu

Stan rannego mężczyzny pozostaje ciężki. Poszkodowany od chwili interwencji przebywa pod opieką lekarzy, a policja na razie nie przekazuje szczegółowych informacji dotyczących rodzaju odniesionych obrażeń. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby obecne w mieszkaniu. Trafiły do policyjnej izby zatrzymań. Jak informuje policja, wszyscy uczestnicy imprezy pili alkohol, dlatego przesłuchania zostaną przeprowadzone dopiero po ich wytrzeźwieniu. Śledczy zabezpieczyli ślady i dowody, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń. Trwa ustalanie, co dokładnie doprowadziło do kłótni i czy w zdarzeniu brały udział również inne osoby obecne w mieszkaniu. Po zakończeniu czynności procesowych i przesłuchaniu zatrzymanych śledczy zdecydują, czy i jakie zarzuty zostaną im przedstawione. Na obecnym etapie policja podkreśla, że ustalenia mają charakter wstępny, a dokładny przebieg zdarzenia będzie przedmiotem prowadzonego śledztwa.

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