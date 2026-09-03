35-letni Maciej wyszedł z domu i zapadł się pod ziemię. Zrozpaczona rodzina czeka na jakikolwiek ślad

Opuszczenie mieszkania w Wolbromiu i tajemnicze zniknięcie 35-latka

Mieszkający na co dzień w powiecie olkuskim Maciej Krężel wyszedł ze swojego domu w środę, 2 września w okolicach godziny 16:00. Od tamtej pory mężczyzna nie skontaktował się z bliskimi i nie dał żadnego znaku życia. Zaniepokojona rodzina błyskawicznie zgłosiła ten fakt odpowiednim służbom, a poszukiwaniami zajęli się funkcjonariusze z wolbromskiego komisariatu.

Mundurowi starają się teraz ustalić ewentualne miejsce przebywania zaginionego 35-latka. Bardzo istotnym tropem w tej sprawie jest auto, którym prawdopodobnie porusza się zaginiony mieszkaniec Wolbromia.

Maciej Krężel może poruszać się autem Renault Megane Scenic

Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na fakt, że 35-latek może jechać samochodem marki Renault Megane Scenic. Pojazd zaginionego ma jasnobrązowy kolor i numery rejestracyjne KOL 19440. To właśnie ten szczegół może okazać się kluczowy dla szybkiego odnalezienia mieszkańca powiatu olkuskiego.

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Cechy charakterystyczne Macieja Krężela

Poszukiwany mężczyzna mierzy około 190 centymetrów wzrostu i charakteryzuje się dość szczupłą budową ciała. Policjanci opublikowali w sieci szczegóły dotyczące jego wyglądu, aby ułatwić ewentualną identyfikację w terenie.

Z policyjnego komunikatu dowiadujemy się, że 35-latek ma jasnoblond, krótkie włosy, niebiesko-zielone oczy i delikatny zarost. W chwili zaginięcia Maciej Krężel miał na sobie beżowe spodnie z długimi nogawkami, ciemnozieloną koszulkę oraz sportowe obuwie w ciemnym kolorze.

Kontakt z policją w sprawie zaginięcia w Wolbromiu

Mundurowi zwracają się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców Olkusza, Wolbromia i sąsiednich miejscowości o zachowanie szczególnej czujności. Każdy, kto tylko zauważył 35-latka lub jego jasnobrązowe auto, proszony jest o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.

Oto numery kontaktowe dla osób posiadających jakiekolwiek informacje w tej sprawie:

Komisariat Policji w Wolbromiu: 47 83 25 350

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu: 47 83 25 242

W przypadku sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji należy niezwłocznie wykręcić numer alarmowy 112.

Mundurowi przypominają, że nawet pozornie błahy i nieistotny szczegół może doprowadzić śledczych do miejsca pobytu 35-letniego Macieja. Jeśli tylko widziałeś opisywanego mężczyznę lub jego samochód, nie zwlekaj i od razu powiadom odpowiednie służby, ponieważ w przypadku takich poszukiwań każda upływająca minuta ma kolosalne znaczenie.