Śmierć na os. Willowym. Zarzuty i areszt dla 17-latka. Został zatrzymany na Słowacji

17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowym w Nowej Hucie usłyszał zarzut udziału w bójce. Został zatrzymany na Słowacji. Tamtejsze służby zatrzymały również dwie inne osoby, które aktualnie czekają na przekazanie stronie polskiej.

Mężczyzna ten w szybszej procedurze został przekazany i znalazł się na terytorium naszego kraju i po zgromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowego na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzącej postępowanie prokurator wydał postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury – informuje prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

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17-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu, został też przesłuchany. Prokurator złożył wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy. Jak zaznacza prokuratura, ukończył on już 17 lat, a zatem może odpowiadać tak, jak osoba dorosła.

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Przypomnijmy, że do śmiertelnej w skutkach bójki doszło w nocy z 21 na 22 sierpnia. Monitoring zarejestrował moment, w którym grupka napastników rzuciła się na 36-latka. Pobitego mężczyznę znalazł przypadkowy przechodzień. Niestety, 36-latek zmarł w drodze do szpitala. Był związany z klubem Hutnika Kraków.

Wcześniej, 19-latek podejrzany o udział w pobiciu został tymczasowo aresztowany. Dwie kolejne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Do zbadania tej sprawy krakowski Komendant Wojewódzki Policji powołał specjalny zespół śledczy, w którego skład weszli funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej i miejskiej, a wsparcia udzielają im specjaliści z CBŚP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

ŹRÓDŁO: Radio Eska, reporter Jakub Solarz