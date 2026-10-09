Uczniowie przyszli z nożami do krakowskiej szkoły. Kolejne zgłoszenia w ramach tzw. "krwawego piątku"

Uczniowie z nożami w krakowskiej szkole podstawowej. Policja w akcji

W piątek rano w szkole podstawowej w krakowskiej dzielnicy Prądnik Czerwony doszło do groźnej sytuacji, która natychmiast postawiła na nogi służby.

– To dwóch uczniów w wieku 13 i 14 lat – przekazała sierż. Elżbieta Znachowska-Bytnar z policji w Krakowie.

Sytuacja wymagała szybkiej reakcji funkcjonariuszy. Na ten moment nie jest jasne, w jakim celu nastolatkowie wnieśli na teren placówki noże i czy mieli zamiar zrobić z nich użytek. Służby nie potwierdzają też, aby uczniowie ci komukolwiek grozili lub dopuścili się ataku.

Jest to kolejne tego typu zdarzenie w kraju. Policja w całej Polsce ma teraz pełne ręce roboty. Młodzież przynosi do szkół niebezpieczne narzędzia, takie jak noże czy maczety. Co więcej, w przestrzeni wirtualnej pojawiają się groźby przeprowadzenia brutalnych ataków, kierowane zarówno do znajomych, jak i obcych osób.

"Krwawy piątek" w Polsce. Strach w szkołach

Do tych incydentów dochodzi wkrótce po brutalnym ataku w Ostrołęce, gdzie 19-latek zranił dziewięć osób, oraz po dramatycznych wydarzeniach w podwyszkowskiej miejscowości Leszczydół-Nowiny. Tam 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie inne osoby.

Sieć zalewają przerażające materiały wideo i plotki o rzekomym wyzwaniu, polegającym na rywalizacji w odbieraniu ludziom życia. Mundurowi jednak nie potwierdzają, by istniała jakakolwiek zorganizowana akcja, ani by najnowsze wydarzenia były ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane.

Pewne jest, że w tzw. „krwawy piątek” policjanci nie narzekają na brak pracy, a społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele i rodzice – w napięciu śledzi napływające informacje. Wszyscy liczą na to, że służbom uda się zażegnać niebezpieczeństwo i ten dzień nie przyniesie kolejnych ofiar.

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