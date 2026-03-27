Inspektorzy MPK i funkcjonariusze straży Miejskiej kontrolują ul. Długą i rejon I Obwodnicy w Krakowie.

Sprawdzają, czy zaparkowane samochody nie blokują przejazdu tramwajom i autobusom.

Mundurowi apelują do kierowców o prawidłowe parkowanie, aby uniknąć utrudnień w ruchu komunikacji miejskiej.

Kontrole w Krakowie. Sprawdzają, czy auta nie blokują tramwajów

W ramach prowadzonych działań, patrole MPK i straży miejskiej skupiają się na obszarach szczególnie newralgicznych, takich jak ul. Długa i rejon I Obwodnicy. To tam często dochodzi do sytuacji, w których kierowcy, szukając miejsca parkingowego, ignorują obowiązujące przepisy, pozostawiając swoje pojazdy w niedozwolonych miejscach. Konsekwencje takich działań są odczuwalne przez tysiące mieszkańców Krakowa, którzy codziennie korzystają z transportu publicznego.

Nieprawidłowe parkowanie ma wiele negatywnych skutków. Po pierwsze, blokuje przejazd tramwajom i autobusom, co prowadzi do opóźnień, a nawet całkowitego wstrzymania ruchu. Pasażerowie spóźniają się do pracy, szkoły, na ważne spotkania. Po drugie, generuje dodatkowe koszty dla MPK związane z koniecznością interwencji, przestojów i reorganizacji ruchu. Po trzecie, zwiększa frustrację i niezadowolenie społeczne. Wreszcie, co najważniejsze, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa – zarówno pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Zablokowany przejazd może uniemożliwić szybki dojazd służbom ratunkowym.

- My po raz kolejny apelujemy do kierowców - parkując samochód upewniajcie się, czy nie będzie przeszkadzał w przejeździe tramwajom. Wystarczy jeden nieprawidłowo zaparkowany samochód, aby spowodować duże problemy dla pasażerów - wyjaśnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Sonda Często podróżujesz komunikacją miejską? Tak Nie