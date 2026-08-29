Areszt dla podejrzanego o śmiertelne pobicie w Krakowie! "Jankes" nie żyje

Śmiertelne pobicie na os. Willowym w Krakowie. 19-latek trafił do aresztu

19-latek podejrzany o udział w pobiciu na os. Willowym w Krakowie został tymczasowo aresztowany. Informację przekazał w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Mężczyzna został wcześniej zatrzymany w mieszkaniu w Nowej Hucie. Usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. – Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy – przekazał Waszczuk.

Do pobicia doszło na os. Willowym. Jak wynika z nagrań zabezpieczonego monitoringu, kilkuosobowa grupa zaatakowała 36-letniego mężczyznę. Ciężko rannego znalazła przypadkowa osoba. Mimo pomocy medycznej mężczyzna zmarł w karetce pogotowia.

Zginął kibic Hutnika Kraków. Mężczyzna był znany pod pseudonimem „Yankes”

Ofiara była kibicem Hutnika Kraków i członkiem sekcji pięściarskiej. Mężczyzna był znany pod pseudonimem „Yankes”. Według ustaleń policji w sprawę mogą być zamieszane osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców.

Policja poinformowała w piątek o zatrzymaniu czterech osób podejrzewanych o bezpośredni udział w pobiciu. Oprócz 19-latka są to trzy osoby zatrzymane na Słowacji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Dwie pełnoletnie osoby zatrzymane na Słowacji mają zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Prokuratura czeka teraz na przekazanie ich polskim służbom.

W sprawie wcześniej zatrzymano także 16-latka, który mógł mieć związek z pobiciem. Sąd rodzinny wszczął wobec niego postępowanie i zdecydował o jego doprowadzeniu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Ze względu na wagę sprawy Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalną grupę śledczą. Tworzą ją policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej, CBŚP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

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