W tych miastach zarabia się najlepiej. TOP 10 miejscowości

Zarobki w Polsce. W siedmiu miastach powyżej średniej krajowej

Jak podaje portal Business Insider, w czerwcu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło 9401,58 zł. Dane dla 16 miast wojewódzkich pokazują jednak, że miejsce zamieszkania i pracy może mieć duże znaczenie dla wysokości przeciętnej pensji.

W siedmiu analizowanych miastach średnie wynagrodzenie przekroczyło poziom ogólnopolski. Do tej grupy należą Kraków, Katowice, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Szczecin. Co ciekawe, różnica pomiędzy pierwszym a ostatnim miastem całego zestawienia wynosi ponad 3,7 tys. zł brutto.

W tych miastach zarabia się najlepiej. Warszawa poza podium

Według danych za czerwiec 2026 roku pierwsza dziesiątka miast wojewódzkich z najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw wygląda bardzo ciekawie, a szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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W tych miastach zarabia się najlepiej

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Różnice w zarobkach sięgają kilku tysięcy złotych

Na drugim końcu zestawienia znalazły się miasta, w których średnie pensje wciąż nie przekroczyły 8 tys. zł brutto. Są to Gorzów Wielkopolski – 7907 zł, Białystok – 7902 zł oraz Kielce – 7830 zł. Tym samym różnica między Krakowem a Kielcami wynosi 3727 zł brutto miesięcznie.

Warto przy tym pamiętać, że mowa o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, a nie o pensji otrzymywanej przez każdego mieszkańca danego miasta. Średnia może być podnoszona przez osoby osiągające szczególnie wysokie dochody.

Wysoka pensja nie zawsze oznacza życie na wyższym poziomie

Sam poziom wynagrodzeń nie przesądza o tym, gdzie żyje się najlepiej. Business Insider w swoim głównym rankingu bierze pod uwagę również bezrobocie, ceny mieszkań, dostęp do lekarzy, przestępczość oraz jakość powietrza - Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce