W tych miastach zarabia się najlepiej. TOP 10 miejscowości

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-08-28 19:00

Zarobki w największych polskich miastach mocno się różnią. W czerwcu 2026 roku w części stolic województw przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekraczało już 11 tys. zł brutto. Co ciekawe, na czele zestawienia nie znalazła się Warszawa. Gdzie zarabia się najwięcej?

Zarobki w Polsce. W siedmiu miastach powyżej średniej krajowej

Jak podaje portal Business Insider, w czerwcu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło 9401,58 zł. Dane dla 16 miast wojewódzkich pokazują jednak, że miejsce zamieszkania i pracy może mieć duże znaczenie dla wysokości przeciętnej pensji.

W siedmiu analizowanych miastach średnie wynagrodzenie przekroczyło poziom ogólnopolski. Do tej grupy należą Kraków, Katowice, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Szczecin. Co ciekawe, różnica pomiędzy pierwszym a ostatnim miastem całego zestawienia wynosi ponad 3,7 tys. zł brutto.

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Według danych za czerwiec 2026 roku pierwsza dziesiątka miast wojewódzkich z najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw wygląda bardzo ciekawie, a szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych miastach zarabia się najlepiej

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Galeria zdjęć 10

Różnice w zarobkach sięgają kilku tysięcy złotych

Na drugim końcu zestawienia znalazły się miasta, w których średnie pensje wciąż nie przekroczyły 8 tys. zł brutto. Są to Gorzów Wielkopolski – 7907 zł, Białystok – 7902 zł oraz Kielce – 7830 zł. Tym samym różnica między Krakowem a Kielcami wynosi 3727 zł brutto miesięcznie.

Warto przy tym pamiętać, że mowa o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, a nie o pensji otrzymywanej przez każdego mieszkańca danego miasta. Średnia może być podnoszona przez osoby osiągające szczególnie wysokie dochody.

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