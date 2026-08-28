Ważna decyzja w sprawie małego Oliwiera. Wiadomo, kto się nim zaopiekuje. "Uśmiech powoli mu wraca"

W piątek, 28 sierpnia, krakowski sąd podjął decyzję dotyczącą opieki nad osieroconym dzieckiem. Oliwier ma teraz zapewnioną reprezentację prawną, a jego opiekunowie mogą podejmować wszystkie bieżące decyzje, w tym dotyczące leczenia i odebrania go ze szpitala. Dziadek Oliwiera potwierdził dla Fakt.pl, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego Mateusza.

Chłopiec zaczyna się uśmiechać

Z informacji Fakt.pl wynika, że Oliwier opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Przy jego łóżku stale czuwa babcia, a pozostali członkowie rodziny zmieniają się, aby dziecko nie pozostawało samo. – Oliwier już nie jest na intensywnej terapii, a jego stan zdrowia się poprawił. Dziękujemy Bogu, że zaczyna się uśmiechać. Był zawsze bardzo wesołym dzieckiem i ten uśmiech powoli mu wraca – powiedział Fakt.pl pan Andrzej, dziadek chłopca.

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Oliwier został ciężko ranny w wypadku z 22 sierpnia na krakowskim Podgórzu. Jego rodzice, 32-letni Klaudia i Mateusz, zmarli wskutek odniesionych obrażeń. Kierujący volkswagenem Hubert B. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do winy. Śledczy nadal wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.