Podejrzewani o śmiertelne pobicie uciekli na Słowację. Zatrzymano pięć osób

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia po północy. Na osiedlu Willowym ciężko pobity został 36-latek. Pomimo interwencji ratowników mężczyzna zmarł. Zebrane przez śledczych informacje wskazywały, że w sprawę mogą być zamieszane osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców.

Pierwszym zatrzymanym był 16-latek. Nastolatek trafił przed sąd rodzinny, który wszczął wobec niego postępowanie o czyn karalny. Sąd odwołał także udzielony mu urlop i zdecydował o niezwłocznym doprowadzeniu go do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

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Ze względu na powagę sprawy działania przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Powołano specjalną grupę złożoną z funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej i miejskiej. W poszukiwania włączyli się również policjanci z CBŚP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Wieczorem 27 sierpnia funkcjonariusze siłowo weszli do mieszkania na terenie Nowej Huty. Zastali tam 19-latka podejrzewanego o bezpośredni udział w pobiciu. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Kraków–Nowa Huta i usłyszał zarzuty.

Trzy kolejne osoby zostały ujęte przez słowacką policję. To dwóch dorosłych i jeden nieletni. Śledztwo dotyczące śmiertelnego pobicia nadal prowadzone jest pod nadzorem nowohuckiej prokuratury.

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Zabójstwo w Nowej Hucie