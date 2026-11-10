Artur Morański zostanie ojcem! Żona jest w ciąży. Ranny w Krakowie policjant rozpoczął rehabilitację

Informację o tym, że Artur Morański spodziewa się dziecka, jako pierwszy podał 10 listopada portal Onet. Doniesienia te potwierdził dr Łukasz Curyło ze Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, gdzie hospitalizowany jest poszkodowany mundurowy. Starszy posterunkowy brał udział w dramatycznej interwencji na krakowskim Rynku Głównym, do której doszło 7 listopada. Gdy policjant stanął naprzeciw uzbrojonego agresora, został dwukrotnie postrzelony, doznając ciężkich obrażeń ręki oraz płuca. Aby uratować jego zdrowie i życie, lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację trwającą około 12 godzin.

Gdy 27-letni funkcjonariusz odzyskał przytomność po zabiegu, w pierwszej kolejności chciał ustalić, jak czuje się jego partner z patrolu, Jakub Kulik. Mundurowy dopytywał również personel medyczny o swoje nienarodzone dziecko.

„Po wybudzeniu pytał się o kolegę, jak również o stan swojego dziecka, ponieważ małżonka pana jest w ciąży” – przekazał dr Łukasz Curyło, cytowany przez Onet.

Wypowiedź lekarza ujawniła opinii publicznej radosną nowinę o tym, że policjant i jego małżonka wkrótce zostaną rodzicami. Po dwóch dobach niepokoju ze Szpitala Narutowicza napłynęły również dobre wiadomości dotyczące kondycji samego Artura Morańskiego. Jak przekazał przedstawiciel placówki, ranny funkcjonariusz odzyskał przytomność i czuje się coraz lepiej. Mundurowy przystąpił już do rehabilitacji, podczas której wspiera go ciężarna żona.

„Po dwóch dniach niepewności możemy powiedzieć, że jesteśmy dobrej myśli. Wszystko zmierza ku dobremu” – mówił dr Curyło. Mimo że 27-letniego policjanta czeka jeszcze dalszy proces leczenia, najnowsze komunikaty medyczne potwierdzają wyraźne postępy w jego rekonwalescencji.

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Artur Morański i Jakub Kulik ranieni podczas strzelaniny w Krakowie. Kim jest 27-letni policjant?

27-letni Artur Morański wstąpił w szeregi policji w 2024 roku. Funkcjonariusz w stopniu starszego posterunkowego na co dzień służy w ogniwie wywiadowczo-patrolowym Komisariatu Policji I w Krakowie. Feralnego 7 listopada tworzył patrol wspólnie z Jakubem Kulikiem i obaj mundurowi odnieśli rany podczas zatrzymywania napastnika. Zastępca komendanta komisariatu, podinspektor Rafał Wełna, zaznaczył, że przełożeni bardzo cenią obu stróżów prawa za ich zdecydowanie w działaniu oraz pełen profesjonalizm.

Wieści o nadchodzącym ojcostwie Artura Morańskiego nadają całej sprawie wyjątkowo osobisty charakter. W czasie, gdy zespół chirurgów toczył wielogodzinną walkę o życie postrzelonego policjanta, jego małżonka nosiła pod sercem ich wspólne dziecko. Obecnie, w obliczu poprawiającego się stanu zdrowia funkcjonariusza, przyszli rodzice mogą skupić się na jego dalszej kuracji oraz spokojnym oczekiwaniu na narodziny potomka.